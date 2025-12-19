Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightമംഗളൂരു ജില്ല ജയിലിൽ...
    Metro
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 8:48 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 8:48 AM IST

    മംഗളൂരു ജില്ല ജയിലിൽ സംഘർഷം; മൊബൈൽ ഫോണുകൾ പിടികൂടി

    text_fields
    bookmark_border
    മംഗളൂരു ജില്ല ജയിലിൽ സംഘർഷം; മൊബൈൽ ഫോണുകൾ പിടികൂടി
    cancel
    Listen to this Article

    മം​ഗ​ളൂ​രു: മം​ഗ​ളൂ​രു ജി​ല്ല ജ​യി​ലി​ൽ ര​ണ്ട് ബ്ലോ​ക്കു​ക​ളി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷം ഒ​തു​ക്കാ​ൻ എ​ത്തി​യ പൊ​ലീ​സും ചേ​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ നാ​ല് മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ൾ പി​ടി​കൂ​ടി. ജ​യി​ൽ സൂ​പ്ര​ണ്ട് ശ​ര​ണ​ബ​സ​പ്പ ന​ട​ത്തി​യ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കി​ടെ എ, ​ബി ബ്ലോ​ക്കു​ക​ളി​ലെ ത​ട​വു​കാ​ർ ബ​ഹ​ളം വെ​ച്ച് സം​ഘ​ർ​ഷാ​വ​സ്ഥ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും കൃ​ത്യ​നി​ർ​വ​ഹ​ണം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സി​നെ വി​ളി​ച്ച​ത്. ത​ട​വു​കാ​ർ അ​ട്ട​ഹ​സി​ക്കു​ക​യും ജ​യി​ലി​ലെ ര​ണ്ട് ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ വേ​ർ​തി​രി​ക്കു​ന്ന ഇ​രു​മ്പ് ഗേ​റ്റു​ക​ൾ ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. മം​ഗ​ളൂ​രു സി​റ്റി പൊ​ലീ​സും സ്‌​പെ​ഷ​ൽ ടാ​സ്‌​ക് ഫോ​ഴ്‌​സും പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി.

    ര​ണ്ട് ബാ​ര​ക്കു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യാ​ണ് നാ​ല് മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ൾ പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​ത്. പി​ന്നീ​ട് സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, ‘എ’ ​ബ്ലോ​ക്കി​ലെ ത​ട​വു​കാ​രാ​യ മൊ​യി​ദ്ദീ​ൻ ഫ​റാ​ദ്, സ​ർ​ഫ​റാ​സ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​താ​ഫ്, ഇം​തി​യാ​സ്, അ​ബ്ദു​ൽ നൗ​ജീ​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​യി​ൽ അ​ക്രം, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​നീ​ഫ്, ‘ബി’ ​ബ്ലോ​ക്കി​ലെ ത​ട​വു​കാ​രാ​യ ല​തേ​ഷ് ജോ​ഗി, മ​ഞ്ജു​നാ​ഥ്, മു​രു​ക​ൻ, സ​ച്ചി​ൻ ത​ല​പ്പാ​ടി, തു​ഷാ​ർ അ​മീ​ൻ, ശ​ബ​രീ​ഷ്, ഗു​രു​രാ​ജ്, സു​മ​ന്ത് എ​ന്നി​വ​ർ സം​ഭ​വ​സ​മ​യ​ത്ത് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക കൃ​ത്യ​നി​ർ​വ​ഹ​ണം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. ബാ​ർ​ക്കെ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ഇ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsmobile phonesmangalurudistrict jail
    News Summary - Clashes break out in Mangaluru district jail; mobile phones seized
    Similar News
    Next Story
    X