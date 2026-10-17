Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    പൊ​ലീ​സ് അ​നു​മ​തി​യോ​ടെ കർണാടകയിൽ സി.​ജെ.​പി തി​രം​ഗ മാ​ർ​ച്ച്

    text_fields
    bookmark_border
    പൊ​ലീ​സ് അ​നു​മ​തി​യോ​ടെ കർണാടകയിൽ സി.​ജെ.​പി തി​രം​ഗ മാ​ർ​ച്ച്
    cancel

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബം​ഗ​ളൂ​രു പോ​ലീ​സ് നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​യി അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് കോ​ക്രോ​ച്ച് ജ​ന​താ പാ​ർ​ട്ടി (സി.​ജെ.​പി) ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്ത തി​രം​ഗ മാ​ർ​ച്ച് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ടൗ​ൺ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു മ​ണി​ക്ക് ടൗ​ൺ ഹാ​ളി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച് ക്വി​റ്റ് ഇ​ന്ത്യാ സ്മാ​ര​ക​ത്തി​ൽ സ​മാ​പി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു മാ​ര്‍ച്ച് ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്. നി​ര​വ​ധി നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​യി വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചി​നും 6.30 നും ​ഇ​ട​യി​ൽ മാ​ർ​ച്ചി​ന് പൊ​ലീ​സ് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് സി.​ജെ.​പി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും അ​നു​യാ​യി​ക​ളും ഒ​ത്തു​കൂ​ടി.

    ഏ​തെ​ങ്കി​ലും രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി, സം​ഘ​ട​ന, വ്യ​ക്തി എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം വി​ളി​ക്കു​ന്ന​തി​നോ പൊ​തു​സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന് ഭം​ഗം വ​രു​ത്തു​ന്ന പ്ര​തി​ഷേ​ധ പ്ല​ക്കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ, ബാ​ന​റു​ക​ൾ, മ​റ്റ് വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നോ വി​ല​ക്ക് ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി പൊ​ലീ​സ് നി​ര്‍ദേ​ശി​ച്ച​താ​യി അ​നു​യാ​യി​ക​ള്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. മാ​ർ​ച്ച് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കോ ​​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കോ ​​ത​ട​സ​മാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ, ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​ക​ൾ, റാ​ലി​ക​ൾ, സ​മാ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഫ്രീ​ഡം പാ​ർ​ക്കി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​യി പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ക​ർ​ണാ​ട​ക ഹൈ​ക്കോ​ട​തി​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വ് ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ​ക്ക് നി​ർ​ദ്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ടൗ​ൺ ഹാ​ളി​ന് സ​മീ​പം ഒ​ത്തു​കൂ​ടു​മ്പോ​ഴോ, കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ​യോ, ക്വി​റ്റ് ഇ​ന്ത്യാ സ്മാ​ര​ക​ത്തി​ന് സ​മീ​പം സ​മാ​പി​ക്കു​മ്പോ​ഴോ ഹൈ​ക്കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ലെ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ലം​ഘി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ മാ​ര്‍ച്ച് ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ര്‍ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും നി​ബ​ന്ധ​ന​യി​ല്‍ പ​രാ​മ​ര്‍ശ​മു​ണ്ട്. സി.​ജെ.​പി സ​ഹ-​ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ശു​തോ​ഷ് റാ​ങ്ക, വ​ക്താ​വ് സൗ​ര​വ് ദാ​സ് എ​ന്നി​വ​രോ​ട് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ജാ​ഗ്ര​ത ക​ർ​ണാ​ട​ക, എ.​ഐ.​എ​സ്.​എ ക​ർ​ണാ​ട​ക, മൈ ​വോ​ട്ട്, മൈ ​റൈ​റ്റ് എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് മാ​ർ​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    Show Full Article

    Don't miss the exclusive news

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - CJP Tricolour March in Karnataka with Police Permission
    Next Story
    X