Madhyamam
    Metro
    13 Oct 2025 7:55 AM IST
    13 Oct 2025 7:55 AM IST

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​നെ​തി​രെ കാ​മ്പ​യി​ൻ ന​ട​ത്താ​ൻ പൗ​ര​സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​നെ​തി​രെ കാ​മ്പ​യി​ൻ ന​ട​ത്താ​ൻ പൗ​ര​സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ സ​മ​ഗ്ര വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) ‘എ​ന്റെ വോ​ട്ട്, എ​ന്റെ അ​വ​കാ​ശം’ എ​ന്ന കാ​മ്പ​യി​ൻ ന​ട​ത്താ​ൻ പൗ​ര​സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ക​ർ​ണാ​ട​ക നി​യ​മ​സ​ഭ എ​സ്‌.​ഐ‌.​ആ​റി​നെ​തി​രെ ഏ​ക​ക​ണ്ഠ​മാ​യി പ്ര​മേ​യം പാ​സാ​ക്ക​ണം. നി​ല​വി​ലു​ള്ള വോ​ട്ട് മോ​ഷ​ണ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ പ​ര​സ്യ​മാ​ക്ക​ണം. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ സി​വി​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​മാ​യി കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന യോ​ഗം ന​ട​ത്താ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നി​ൽ സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്ത​ണം.

    വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സു​താ​ര്യ​ത ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ വാ​യി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ, പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​ങ്കി​ട​ണം എ​ന്നീ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളു​ന്ന​യി​ച്ച പ്ര​മേ​യം യോ​ഗം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു. സി​വി​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ, രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ, ട്രേ​ഡ് യൂ​നി​യ​നു​ക​ൾ, വ​നി​ത ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ, സ്വ​ത​ന്ത്ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ, എ​ഴു​ത്തു​കാ​ർ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​ണ് പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ദ​ലി​ത് സം​ഘ​ർ​ഷ സ​മി​തി സ്ഥാ​പ​ക അം​ഗം ഇ​ന്ദു​ധ​ര ഹൊ​ന്നാ​പു​ര അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സി.​പി.​ഐ-​എം‌.​എ​ൽ ലി​ബ​റേ​ഷ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ക്ലി​ഫ്റ്റ​ൺ ഡി. ​റൊ​സാ​രി​യോ, ബ​ഹു​ത്വ ക​ർ​ണാ​ട​ക അം​ഗം വി​ന​യ് ശ്രീ​നി​വാ​സ, ബെ​ല്ലാ​രി​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ റി​സ്‍വാ​ൻ ഖാ​ൻ, ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‍ലാ​മി ഹി​ന്ദ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി യൂ​സു​ഫ് കാ​നി, സി.​പി.​എം പ്ര​തി​നി​ധി സു​രേ​ന്ദ്ര, എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നാ​യ ശ്രീ​പാ​ദ് ഭ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

