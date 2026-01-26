Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    26 Jan 2026 8:45 AM IST
    26 Jan 2026 8:45 AM IST

    റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് ഒരു​ങ്ങി ന​ഗ​രം

    ഗ​വ​ർ​ണ​ർ താ​വ​ർ​ച​ന്ദ് ഗ​ഹ്‌​ലോ​ട്ട് അ​ഭി​വാ​ദ്യം​ചെ​യ്യും
    റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് ഒരു​ങ്ങി ന​ഗ​രം
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ ഒ​രു​ക്ക​വും സു​ര​ക്ഷാ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ ഫീ​ൽ​ഡ് മാ​ർ​ഷ​ൽ മ​നേ​ക്ഷാ പ​രേ​ഡ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ 38 സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക സ്റ്റേ​റ്റ് റി​സ​ർ​വ് പൊ​ലീ​സ്, സി​റ്റി ആം​ഡ് റി​സ​ർ​വ്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ആ​ർ​മി, ബോ​ർ​ഡ​ർ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഫോ​ഴ്സ്, എ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സ്, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ റി​സ​ർ​വ് പൊ​ലീ​സ് ഫോ​ഴ്സ് തു​ട​ങ്ങി​യ സേ​നാ​സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ പ​രേ​ഡി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ക്കും.

    പ​രേ​ഡി​നെ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ താ​വ​ർ​ച​ന്ദ് ഗ​ഹ്‌​ലോ​ട്ട് അ​ഭി​വാ​ദ്യം​ചെ​യ്യും. ആ​ഘോ​ഷ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് മ​തി​യാ​യ സു​ര​ക്ഷാ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ബി. ​ദ​യാ​ന​ന്ദ അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ​രി​പാ​ടി കാ​ണാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ രാ​വി​ലെ 8.30ന് ​മു​മ്പ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലെ​ത്ത​ണം. എ​ട്ട് മ​ണി​ക്കു​ശേ​ഷം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല. സു​ര​ക്ഷ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ പ​ല​യി​ട​ത്തും അ​ധി​ക സി.​സി.​ടി.​വി.​ക​ളും വി​ന്യ​സി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു.

