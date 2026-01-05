Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    സി​നി​മാ​റ്റി​ക് ശൈ​ലി എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ​ക്ക് ചേ​ർ​ന്ന​ത​ല്ല -സ്പീ​ക്ക​ർ

    സി​നി​മാ​റ്റി​ക് ശൈ​ലി എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ​ക്ക് ചേ​ർ​ന്ന​ത​ല്ല -സ്പീ​ക്ക​ർ
    യു.​ടി.​ഖാ​ദ​ർ

    Listen to this Article

    മം​ഗ​ളൂ​രു: എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തോ​ടെ പെ​രു​മാ​റ​ണ​മെ​ന്ന് നി​യ​മ​സ​ഭ സ്പീ​ക്ക​ർ യു.​ടി. ഖാ​ദ​ർ. ബെ​ല്ലാ​രി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന​ത് ശ​രി​യ​ല്ലെ​ന്ന് സ്പീ​ക്ക​ർ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. സി​നി​മാ​റ്റി​ക് ശൈ​ലി​യി​ലു​ള്ള സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളും വി​ദ്വേ​ഷ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​ക​രു​ത്.

    ഇ​ത്ത​രം പെ​രു​മാ​റ്റം കാ​ര​ണം എ​ല്ലാ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്കാ​രെ​യും മോ​ശ​മാ​യി കാ​ണു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ട്. നി​യ​മ​സ​ഭ​ക്ക​ക​ത്തും പു​റ​ത്തും എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ പ​ര​സ്പ​രം ഭീ​ഷ​ണി മു​ഴ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​പ​ക​രം മാ​ന്യ​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്ക​ണം. അ​വ​ർ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് എ​ന്ത് സ​ന്ദേ​ശ​മാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്? ബെ​ല്ലാ​രി​യി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​എ​ൽ.​എ ന​ര ഭാ​ര​ത് റെ​ഡ്ഡി​യെ​യും ബി.​ജെ.​പി എം.​എ​ൽ.​എ ജി ​ജ​നാ​ർ​ദ​ൻ റെ​ഡ്ഡി​യെ​യും പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്, ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​മാ​യി സം​സാ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഖാ​ദ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു കൊ​ഗി​ലു​വി​ൽ വീ​ടു​ക​ൾ പൊ​ളി​ച്ചു​നീ​ക്കി​യ സം​ഭ​വം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും സ്പീ​ക്ക​ർ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യം പ​റ​യാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്നും ഖാ​ദ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട ജി​ല്ല​യി​ൽ വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ഴി​വെ​ക്കു​ന്ന കോ​ഴി​പ്പോ​ര് സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ആ​രാ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ "ചൂ​താ​ട്ടം ന​ട​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും കോ​ഴി​പ്പോ​ര് ആ​ചാ​ര​ത്തി​ന്റെ​യും പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്നു, അ​തേ​സ​മ​യം വാ​തു​വെ​പ്പും ചൂ​താ​ട്ട​വും കോ​ഴി​പ്പോ​രി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സും വാ​ദി​ക്കു​ന്നു. നി​യ​മ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യും ഈ ​വി​ഷ​യം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും. സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ചി​ത​മാ​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളോ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​മോ ന​ട​ത്തേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്ന് സ്പീ​ക്ക​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

