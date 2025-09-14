Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    സി​നി​മ തി​യ​റ്റ​റു​ക​ളി​ല്‍ ടി​ക്ക​റ്റ് ഏ​കീ​ക​രി​ച്ച്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി

    സി​നി​മ തി​യ​റ്റ​റു​ക​ളി​ല്‍ ടി​ക്ക​റ്റ് ഏ​കീ​ക​രി​ച്ച്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്​​ച മു​ത​ല്‍ ക​ര്‍ണാ​ട​ക​യി​ലെ മ​ള്‍ട്ടി​പ്ല​ക്സു​ക​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള മു​ഴു​വ​ന്‍ സി​നി​മ തി​യ​റ്റ​റു​ക​ളി​ലും നി​കു​തി ഉ​ള്‍പ്പെ​ടാ​തെ​യു​ള്ള പ​ര​മാ​വ​ധി ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക് 200 രൂ​പ​യാ​ക്കി ഏ​കീ​ക​രി​ച്ച്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ നേ​ര​ത്തേ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ക​ര്‍ണാ​ട​ക സി​നി​മ റെ​ഗു​ലേ​ഷ​ന്‍ ഭേ​ദ​ഗ​തി നി​യ​മം 2025നെ ​അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് ഈ ​തീ​രു​മാ​നം.

    എ​ല്ലാ ഭാ​ഷ​യി​ലു​ള്ള സി​നി​മ​ക​ള്‍ക്കും ഉ​ത്ത​ര​വ് ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്. ഗ​സ​റ്റി​ല്‍ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വ് പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ല്‍ വ​രും. ഇ​തോ​ടെ സി​നി​മ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ളു​ടെ കു​ത്ത​നെ​യു​ള്ള വ​ര്‍ധ​ന​യി​ല്‍നി​ന്ന് പ്രേ​ക്ഷ​ക​ര്‍ക്ക് ആ​ശ്വാ​സം ല​ഭി​ക്കും. ക​ന്ന​ട സി​നി​മ​ക​ളു​ടെ ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക് നി​യ​ന്ത്രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് മു​മ്പേ ക​ര്‍ണാ​ട​ക സി​നി​മ വ്യ​വ​സാ​യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ര്‍ ആ​വ​ശ്യ​മു​ന്ന​യി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    മ​റ്റു ഭാ​ഷാ​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ദ​ര്‍ശ​നം​മൂ​ലം ക​ന്ന​ട സി​നി​മ​ക​ള്‍ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​തെ പോ​കു​ന്നു. ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണം നി​ല​വി​ല്‍വ​രു​ന്ന​ത് സി​നി​മ പ്രേ​മി​ക​ള്‍ക്ക് തി​ക​ച്ചും ആ​ശ്വാ​സ​ക​ര​മാ​ണ്. 75 സീ​റ്റോ അ​തി​ല്‍ കു​റ​വ് സീ​റ്റു​ക​ളോ ഉ​ള്ള പ്രീ​മി​യം സി​നി​മ തി​യ​റ്റ​റു​ക​ളി​ലെ മ​ള്‍ട്ടി സ്ക്രീ​നു​ക​ള്‍ക്ക് ഉ​ത്ത​ര​വ് ബാ​ധ​ക​മ​ല്ല.

    1964ലെ ​ക​ര്‍ണാ​ട​ക സി​നി​മ 19 ാം വ​കു​പ്പ് പ്ര​കാ​രം 2014ലെ ​ക​ര്‍ണാ​ട​ക സി​നി​മ ഭേ​ദ​ഗ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​യ​മ​ങ്ങ​ള്‍ ത​യാ​റാ​ക്കാ​ന്‍ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. പു​തി​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ള്‍ അ​റി​യി​ക്കാ​ന്‍ 15 ദി​വ​സ​ത്തെ സ​മ​യം സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. നി​ര്‍ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക് പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ല്‍ വ​രു​ത്തു​മെ​ന്നും സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

