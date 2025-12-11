Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 11 Dec 2025 8:29 AM IST
    date_range 11 Dec 2025 8:29 AM IST

    അൽഫോൺസ പള്ളിയിൽ ക്രിസ്മസ് നക്ഷത്രം 42 അടി ഉയരത്തിൽ തിളങ്ങുന്നു

    രാ​ത്രി​ക​ളി​ൽ വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ളവർ കാ​ണാ​ൻ എ​ത്തു​ന്നു
    നെ​ല്ല്യാ​ടി സെ​ന്റ് അ​ൽ​ഫോ​ൻ​സ പ​ള്ളി​യി​ലെ നക്ഷത്രം

    മം​ഗ​ളൂ​രു: നെ​ല്ല്യാ​ടി സെ​ന്റ് അ​ൽ​ഫോ​ൻ​സ പ​ള്ളി​യി​ലെ യു​വാ​ക്ക​ൾ 42 അ​ടി ഉ​യ​ര​മു​ള്ള ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ക്രി​സ്മ​സ് ന​ക്ഷ​ത്രം സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു. എ​സ്‌.​എം‌.​വൈ‌.​എം യു​വ​ജ​ന കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​ണ് ഉ​ത്സ​വ സീ​സ​ണി​ൽ ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ര​വും വ​ലു​പ്പ​വു​മു​ള്ള ന​ക്ഷ​ത്രം നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ അ​ല​ങ്കാ​രം, ഐ​ക്യം എ​ന്നി​വ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ന​ക്ഷ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന അ​തി​ന്റെ ദൃ​ശ്യ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം അ​ർ​ഥ​വ​ത്താ​യ ഒ​രു സ​ന്ദേ​ശ​വും വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​താ​യി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ ഫാ. ​ഷാ​ജി മാ​ത്യു​വും ഫാ. ​അ​ല​ക്സ് ജോ​ൺ​സ​ണും പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ല്ലാ രാ​ത്രി​ക​ളി​ലും വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഈ ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം കാ​ണാ​ൻ നെ​ല്ല്യാ​ടി​യി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തു​ന്നു.

