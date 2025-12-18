Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    18 Dec 2025 9:13 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Dec 2025 9:13 AM IST

    പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹാ​ർ​ദ സ​ന്ദേ​ശ​വു​മാ​യി ‘ച​വി​ട്ടു​വ​ണ്ടി’ ക്രി​സ്മ​സ് സൈ​ക്കി​ൾ റാ​ലി

    പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹാ​ർ​ദ സ​ന്ദേ​ശ​വു​മാ​യി ‘ച​വി​ട്ടു​വ​ണ്ടി’ ക്രി​സ്മ​സ് സൈ​ക്കി​ൾ റാ​ലി
    ‘ച​വി​ട്ടു​വ​ണ്ടി’​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സംഘടിപ്പിച്ച ക്രി​സ്മ​സ് സൈ​ക്കി​ൾ റാ​ലി 

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടു​കൊ​ണ്ട് ‘ച​വി​ട്ടു​വ​ണ്ടി’​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ക്രി​സ്മ​സ് സൈ​ക്കി​ൾ റാ​ലി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണം, ഹ​രി​ത ഗ​താ​ഗ​തം എ​ന്നീ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ആ​ഘോ​ഷം. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ എ​സ്.​ജി പാ​ള​യം സെ​ന്റ് തോ​മ​സ് പാ​രി​ഷ് ച​ർ​ച്ചി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച റാ​ലി പ​ള്ളി വി​കാ​രി ഫാ. ​ആ​ന്റോ കാ​ഞ്ഞി​ര​ത്തി​ങ്ക​ൽ ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് ചെ​യ്തു.

    സാ​ന്താ​ക്ലോ​സി​ന്റെ തൊ​പ്പി​യ​ണി​ഞ്ഞും ക്രി​സ്മ​സ് രീ​തി​യി​ൽ സൈ​ക്കി​ളു​ക​ൾ അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ചും എ​ത്തി​യ യാ​ത്രി​ക​ർ ന​ഗ​ര​വീ​ഥി​ക​ളി​ൽ ഉ​ത്സ​വ​പ്പൊ​ലി​മ പ​ക​ർ​ന്നു. കാ​ർ​ബ​ൺ മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം കു​റ​ക്കു​ക, ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നീ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യാ​ണ് ‘ച​വി​ട്ടു​വ​ണ്ടി’ യാ​ത്ര സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ബ്രി​ഗേ​ഡ് റോ​ഡി​ലെ ഡെ​ക്കാ​ത്‌​ലോ​ണി​ൽ ന​ട​ന്ന കേ​ക്ക് മു​റി​ക്ക​ൽ ച​ട​ങ്ങോ​ടെ റാ​ലി സ​മാ​പി​ച്ചു.

