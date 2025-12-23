Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 23 Dec 2025 9:02 AM IST
    date_range 23 Dec 2025 9:02 AM IST

    ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ഘോ​ഷ​വും സാ​ഹി​ത്യ സം​വാ​ദ​വും

    ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ഘോ​ഷ​വും സാ​ഹി​ത്യ സം​വാ​ദ​വും
    ഡോ. ​ജോ​ർ​ജ് മ​ര​ങ്ങോ​ലി​യു​ടെ ഇ​നി ഒ​രി​ക്ക​ൽ എ​ന്ന ചെ​റു​ക​ഥ സ​മാ​ഹാ​രം പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ നി​ന്ന്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബാം​ഗ്ലൂ​ർ ക്രി​സ്ത്യ​ൻ റൈ​റ്റേ​ഴ്സ് ട്ര​സ്റ്റി​ന്‍റെ ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ​യും സാ​ഹി​ത്യ സം​വാ​ദ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഫാ. ​സേ​വ്യ​ർ തെ​ക്കി​നേ​ൽ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ടി.​എ. ക​ലി​സ്റ്റ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഡോ. ​മാ​ത്യു മാ​ബ്ര മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഡോ. ​

    ജോ​ർ​ജ് മ​ര​ങ്ങോ​ലി​യു​ടെ ‘ഇ​നി ഒ​രി​ക്ക​ൽ’ എ​ന്ന ചെ​റു​ക​ഥ സ​മാ​ഹാ​രം ഡോ. ​മാ​ത്യു മ​ണി​മ​ല ഡോ. ​പി.​എം. മാ​ത്യു​വി​ന് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് ആ​ൻ​റ​ണി ഐ.​ടി.​എ​സ്, ജി​നേ​ഷ് അ​ബാ​ടി, ബി​ജു​മേ​നോ​ൻ, ഡോ. ​പി.​എ. സ​ജി, മെ​റ്റി​ഗ്രൈ​സ്, സി.​ഡി. ഗ​ബ്രി​യേ​ൽ, വ​ൽ​സ മ​ര​ങ്ങോ​ലി, റാ​ണി മാ​ത്യു മ​ണി​മ​ല, ഡോ. ​ജോ​ർ​ജ് മ​ര​ങ്ങോ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

