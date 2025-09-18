Begin typing your search above and press return to search.
    ക്രി​സ്ത്യ​ൻ റൈ​റ്റേ​ഴ്സ് ട്ര​സ്റ്റ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം 21ന്​

    ക്രി​സ്ത്യ​ൻ റൈ​റ്റേ​ഴ്സ് ട്ര​സ്റ്റ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം 21ന്​
    ​ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബാം​ഗ്ലൂ​ർ ക്രി​സ്ത്യ​ൻ റൈ​റ്റേ​ഴ്സ് ട്ര​സ്റ്റ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ സി​റ്റി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന് സ​മീ​പം ഹോ​ട്ട​ൽ ജി​യോ​യി​ൽ ന​ട​ക്കും. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടി.​എ. ക​ലി​സ്റ്റ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും.

    എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​നി​ങ്ങാ​ട് ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. ഡോ. ​രാ​ജ​ൻ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യാ​കും. ഡോ. ​മാ​ത്യു മാ​​​​മ്പ്ര ഓ​ണ​സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കും. ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ജ​യ്സ​ൺ ജോ​സ​ഫ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും. ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യോ​ടെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സ​മാ​പി​ക്കും.

    TAGS:onam celebrationBangalore NewsBengaluru christian writers trust
