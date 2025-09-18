Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 18 Sept 2025 8:47 AM IST
Updated Ondate_range 18 Sept 2025 8:47 AM IST
ക്രിസ്ത്യൻ റൈറ്റേഴ്സ് ട്രസ്റ്റ് ഓണാഘോഷം 21ന്text_fields
News Summary - Christian Writers Trust Onam celebration on the 21st
Listen to this Article
ബംഗളൂരു: ബാംഗ്ലൂർ ക്രിസ്ത്യൻ റൈറ്റേഴ്സ് ട്രസ്റ്റ് ഓണാഘോഷം ഞായറാഴ്ച രാവിലെ സിറ്റി കോർപറേഷന് സമീപം ഹോട്ടൽ ജിയോയിൽ നടക്കും. പ്രസിഡന്റ് ടി.എ. കലിസ്റ്റസ് അധ്യക്ഷത വഹിക്കും.
എഴുത്തുകാരൻ മുഹമ്മദ് കുനിങ്ങാട് ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഡോ. രാജൻ വിശിഷ്ടാതിഥിയാകും. ഡോ. മാത്യു മാമ്പ്ര ഓണസന്ദേശം നൽകും. കലാപരിപാടികൾക്ക് ജയ്സൺ ജോസഫ് നേതൃത്വം നൽകും. ഓണസദ്യയോടെ പരിപാടികൾ സമാപിക്കും.
