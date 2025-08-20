Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightക്രി​സ്ത്യ​ൻ...
    Metro
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 9:24 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 9:24 AM IST

    ക്രി​സ്ത്യ​ൻ റൈ​റ്റേ​ഴ്സ് ട്ര​സ്റ്റ്​ സാ​ഹി​ത്യ സം​വാ​ദം

    text_fields
    bookmark_border
    ക്രി​സ്ത്യ​ൻ റൈ​റ്റേ​ഴ്സ് ട്ര​സ്റ്റ്​ സാ​ഹി​ത്യ സം​വാ​ദം
    cancel

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബാം​ഗ്ലൂ​ർ ക്രി​സ്ത്യ​ൻ റൈ​റ്റേ​ഴ്സ് ട്ര​സ്റ്റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സാ​ഹി​ത്യ സം​വാ​ദ​വും നോ​വ​ൽ ച​ർ​ച്ച​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഡോ.​നി​ഷ മേ​രി തോ​മ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ വി​ഷ്ണു​മം​ഗ​ലം കു​മാ​ർ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടി.​എ ക​ലി​സ്റ്റ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​നി​യ​ൻ പെ​രും​തു​രു​ത്തി​യു​ടെ ‘കാ​ല​പ്ര​വാ​ഹം’​എ​ന്ന നോ​വ​ൽ ഫാ. ​ഫി​ലി​പ്പ് കോ​റെ​പ്പി​സ് കോ​പ്പ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    ഡോ. ​മാ​ത്യു മ​ണി​മ​ല, ഡോ. ​കെ.​സി. ജോ​ൺ, മെ​റ്റി ഗ്രേ​സ്, ജെ​യ്സ​ൺ ജോ​സ​ഫ്, എം.​ജെ. വി​ൻ​സെ​ന്റ്, സി.​ഡി. ഗ​ബ്രി​യേ​ൽ, വി​ൽ​സ​ൺ പു​തു​ശ്ശേ​രി, അ​ഭി​മ​ലൈ​ക്ക് ജോ​സ​ഫ്, പി.​സി. വ​ർ​ഗീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഗ​ണി​ത​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ൽ ഡോ​ക്ട​റേ​റ്റ് നേ​ടി​യ ഡോ. ​നി​ഷ മേ​രി തോ​മ​സി​നെ​യും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ വി​ഷ്ണു​മം​ഗ​ലം കു​മാ​റി​നെ​യും അ​നി​യ​ൻ പെ​രും​തു​രു​ത്തി​യെ​യും ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:metro newsLiterary DiscussionLatest NewsBanglore NewsBengaluru christian writers trust
    News Summary - Christian Writers Trust Literary Dialogue
    Similar News
    Next Story
    X