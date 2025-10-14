Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    14 Oct 2025 11:27 AM IST
    ചി​ന്ന​യ്യ​യു​ടെ ഭാ​ര്യ​യും സ​ഹോ​ദ​രി​യും അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    ചി​ന്ന​യ്യ​യു​ടെ ഭാ​ര്യ​യും സ​ഹോ​ദ​രി​യും അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    മം​ഗ​ളൂ​രു: ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ ബ​ലാ​ത്സം​ഗം ചെ​യ്ത് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ നൂ​റി​ലേ​റെ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും യു​വ​തി​ക​ളു​ടെ​യും മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ താ​ൻ കു​ഴി​ച്ചു​മൂ​ടി എ​ന്ന് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ ന​ട​ത്തി​യ മു​ൻ ശു​ചീ​ക​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി മാ​ണ്ഡ്യ സ്വ​ദേ​ശി ചി​ന്ന​യ്യ​യു​ടെ ര​ണ്ടാം ഭാ​ര്യ മ​ല്ലി​ക​യെ​യും സ​ഹോ​ദ​രി ര​ത്ന​യെ​യും എ​സ്.​ഐ.​ടി തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ബെ​ൽ​ത്ത​ങ്ങാ​ടി​യി​ലെ എ​സ്‌.​ഐ.​ടി ഓ​ഫി​സി​ൽ ദീ​ർ​ഘ​നേ​രം ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​ശേ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​റ​സ്റ്റ്. ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റ് മ​ഹേ​ഷ് ഷെ​ട്ടി തി​മ​റോ​ഡി​യു​ടെ വീ​ട് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ചി​ന്ന​യ്യ​യു​ടെ ഭാ​ര്യ മ​ല്ലി​ക​യും ഭ​ർ​ത്താ​വി​നൊ​പ്പം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് സൗ​ജ​ന്യ മൂ​വ്‌​മെ​ന്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ എ​സ്‌.​ഐ.​ടി​യെ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. തി​മ​റോ​ഡി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ചി​ന്ന​യ്യ ന​ൽ​കി​യ മൊ​ഴി​ക​ളു​ടെ വി​ഡി​യോ ക്ലി​പ്പു​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​രു​ക​യും ചെ​യ്തു. കോ​ട​തി​യി​ൽ സാ​ക്ഷി നേ​ര​ത്തേ ന​ൽ​കി​യ മൊ​ഴി​യി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി​രു​ന്നു അ​വ. ഇ​ത്ത​രം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് മ​ല്ലി​ക​യെ​യും ര​ത്‌​ന​യെ​യും ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​ത്. പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ തി​രു​ത്തി മൊ​ഴി ന​ൽ​കി​യ​തി​നാ​ൽ ചി​ന്ന​യ്യ​യെ പൊ​ലീ​സ് പ്ര​തി​യാ​ക്കി അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. നി​ല​വി​ൽ ചി​ന്ന​യ്യ ശി​വ​മൊ​ഗ്ഗ ജി​ല്ല ജ​യി​ലി​ലാ​ണ്.

