Madhyamam
    Metro
    Posted On
    13 Sept 2025 10:45 AM IST
    Updated On
    13 Sept 2025 10:45 AM IST

    ധർമസ്ഥല: ചിന്നയ്യയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ പൂർണ ശരി -വിട്ടൽ ഗൗഡ

    കു​ഴി​ച്ചി​ട്ട നി​ര​വ​ധി അ​സ്ഥി​കൂ​ട​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ട​താ​യും വെളിപ്പെടുത്തൽ
    ധർമസ്ഥല: ചിന്നയ്യയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ പൂർണ ശരി -വിട്ടൽ ഗൗഡ
    ഫയൽ ചിത്രം

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ലെ കൂ​ട്ട ശ​വ​സം​സ്കാ​രം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് മു​ൻ ശു​ചീ​ക​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി മാ​ണ്ഡ്യ സ്വ​ദേ​ശി ചി​ന്ന​യ്യ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നാ​യ സാ​ക്ഷി എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ 100 ശ​ത​മാ​നം ശ​രി​യാ​ണെ​ന്ന് വി​ട്ട​ൽ ഗൗ​ഡ. 2012ൽ ​ബ​ലാ​ത്സം​ഗ​ത്തി​നി​ര​യാ​യി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല ശ്രീ ​ക്ഷേ​ത്ര​ക്ക് കീ​ഴി​ലെ പി.​യു കോ​ള​ജ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യു​ടെ മാ​തൃ​സ​ഹോ​ദ​ര​നാ​യ ഗൗ​ഡ ര​ണ്ടു ത​വ​ണ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​നൊ​പ്പം (എ​സ്.​ഐ.​ടി) നേ​ത്രാ​വ​തി ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല കു​ളി​ക്ക​ട​വി​ന് സ​മീ​പ​മു​ള്ള ബം​ഗ്ലെ​ഗു​ഡ്ഡെ​യി​ൽ പോ​യ ശേ​ഷം പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട വി​ഡി​യോ​യി​ലാ​ണ് ഈ ​അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം.

    കു​ഴി​ച്ചി​ട്ട നി​ര​വ​ധി അ​സ്ഥി​കൂ​ട​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ട​താ​യും ഗൗ​ഡ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു. അ​വ​ർ (എ​സ്.​ഐ.​ടി) എ​ന്നെ ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ സ്പോ​ട്ട് മ​ഹ​സ​റി​നാ​യി ബം​ഗ്ലെ​ഗു​ഡ്ഡെ​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. ആ​ദ്യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ മൂ​ന്ന് മ​നു​ഷ്യ അ​സ്ഥി​കൂ​ട​ങ്ങ​ളും ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ മ​ണ്ണി​ന​ടി​യി​ൽ ഒ​രു കൂ​ട്ടം മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ളും ഞാ​ൻ ക​ണ്ടു. മൊ​ത്ത​ത്തി​ൽ, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ അ​സ്ഥി​കൂ​ട​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ഞ്ച് അ​സ്ഥി​കൂ​ട​ങ്ങ​ൾ ഞാ​ൻ ക​ണ്ടു. പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ൻ ചി​ന്ന​യ്യ പ​റ​ഞ്ഞ​ത് 100 ശ​ത​മാ​നം സ​ത്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ഡി​യോ​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ന്നാ​ൽ, എ​സ്.​ഐ.​ടി വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ ഗൗ​ഡ​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ നി​ര​സി​ച്ചു. ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല കൂ​ട്ട ശ​വ​സം​സ്കാ​ര വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ ന​ട​ത്തി​യ സാ​ക്ഷി ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ ത​ല​യോ​ട്ടി താ​ൻ കൈ​മാ​റി​യ​താ​ണെ​ന്ന് ഗൗ​ഡ എ​സ്.​ഐ.​ടി​യെ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. ബ​ലാ​ത്സം​ഗ​ത്തി​നി​ര​യാ​യി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട നൂ​റി​ലേ​റെ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും യു​വ​തി​ക​ളു​ടെ​യും മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ബ​ന്ധ​ത്തി​ന് വ​ഴ​ങ്ങി താ​ൻ കു​ഴി​ച്ചു​മൂ​ടി എ​ന്ന് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ശേ​ഷം നി​ല​പാ​ട് മാ​റ്റി​യ ചി​ന്ന​യ്യ തെ​ളി​വാ​യി ത​ല​യോ​ട്ടി ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​ത് വൈ​ദ്യ​ശാ​സ്ത്ര പ​ഠ​ന-​ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 40 വ​ർ​ഷം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള​താ​ണെ​ന്ന നി​ഗ​മ​ന​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം. കേ​സു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​ത്ത​റ ഇ​ള​ക്കു​ന്ന ഈ ​നി​ഗ​മ​നം ശ​രി​യ​ല്ലെ​ന്ന് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ചി​ന്ന​യ്യ​ക്ക് ത​ല​യോ​ട്ടി കൈ​മാ​റി​യ​ത് താ​നാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട് ഗൗ​ഡ രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മ​ഹ​സ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ഈ ​മാ​സം ആ​റി​നും 10നും ​എ​സ്.​ഐ.​ടി വ​ന​ത്തി​ൽ കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്.

    വി​ട്ട​ൽ ഗൗ​ഡ​യെ എ​സ്‌.​പി സി.​എ സൈ​മ​ണി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘ​മാ​ണ് അ​തി​സു​ര​ക്ഷ​യോ​ടെ വ​ന​ത്തി​ൽ കൂ​ട്ട ശ​വ​സം​സ്കാ​ര സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്. ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു ശേ​ഷം സം​ഘം കാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​ത്തു​വ​ന്നു. അ​സി. ക​മീ​ഷ​ണ​ർ, ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ, എ​ഫ്‌.​എ​സ്‌.​എ​ൽ ടീം ​എ​ന്നി​വ​ർ എ​സ്.​ഐ.​ടി സം​ഘ​ത്തോ​ടൊ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    Karnatakametro newsDharmasthala Murders
    Chinnayya revelation is completely true on dharmasthala case says Vittal Gowda
