    Metro
    date_range 11 Nov 2025 10:18 AM IST
    ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട​യി​ൽ ബാ​ലാ​വ​കാ​ശ ലം​ഘ​ന​ം വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്നു

    ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട​യി​ൽ ബാ​ലാ​വ​കാ​ശ ലം​ഘ​ന​ം വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്നു
    മം​ഗ​ളൂ​രു: ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട​യി​ൽ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ഗു​രു​ത​ര ആ​ശ​ങ്ക ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് വ​നി​ത-​ശി​ശു വി​ക​സ​ന ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ. ​ഉ​സ്മാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. മ​റ്റു വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ ഇ​വ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ വ​കു​പ്പ് ശ്ര​മി​ക്കും. സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ജി​ല്ല​യി​ൽ ‘അ​ക്ക പാ​ടെ’​സം​രം​ഭം ഉ​ട​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്ത് കാ​ണാ​താ​യ എ​ല്ലാ കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് രേ​ഖ​ക​ൾ കാ​ണി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ തി​രോ​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​സ്മൃ​തി​യി​ലാ​ണ്. ബാ​ല​വേ​ല​യും ഭി​ക്ഷാ​ട​ന​വും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച കേ​സു​ക​ൾ 1098 എ​ന്ന ഹെ​ൽ​പ് ലൈ​ൻ ന​മ്പ​റി​ൽ വി​ളി​ച്ച് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് എ.​സി.​പി (സി.​സി.​ആ​ർ.​ബി) ഗീ​ത കു​ൽ​ക്ക​ർ​ണി പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. 15 വ​യ​സ്സി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള മൂ​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ളെ ബാ​ല​വേ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ടു​ത്തി​ടെ മോ​ചി​പ്പി​ച്ച​താ​യും പി​ന്നീ​ട് അ​വ​രെ സ്കൂ​ളി​ൽ ചേ​ർ​ത്ത​താ​യും ലേ​ബ​ർ ഓ​ഫി​സ​ർ വി​ൽ​മ ടൗ​റോ പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​മീ​പം മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ ല​ഭ്യ​ത, ബാ​ല​വേ​ല, ഭി​ക്ഷാ​ട​നം, ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ, ബാ​ല​വി​വാ​ഹം എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ സെ​ഷ​നി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു. സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് സ​മീ​പ​മു​ള്ള പെ​ട്ടി​ക്ക​ട​ക​ളി​ൽ പോ​ലും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ചി​ല മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളും അ​ടി​മ​ക​ളാ​ണ്. അ​ത്ത​രം ക​ട​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഒ​രു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി പ​റ​ഞ്ഞു. സൈ​ബ​ർ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ഭീ​ഷ​ണി കു​ട്ടി​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ക​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

