Madhyamam
    Metro
    Posted On
    5 Dec 2025 11:45 AM IST
    Updated On
    5 Dec 2025 11:45 AM IST

    മു​ത്ത​ച്ഛ​ന്റെ അടുത്തുനി​ന്ന് കു​ത​റി​യോ​ടി​: കുഞ്ഞ് കാ​റി​ടി​ച്ച് മ​രി​ച്ചു

    മു​ത്ത​ച്ഛ​ന്റെ അടുത്തുനി​ന്ന് കു​ത​റി​യോ​ടി​: കുഞ്ഞ് കാ​റി​ടി​ച്ച് മ​രി​ച്ചു
    Listen to this Article

    മം​ഗ​ളൂ​രു: വ​ല്യു​പ്പ​യു​ടെ വി​ര​ൽ​ത്തു​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന് കു​ത​റി​യോ​ടി​യ മൂ​ന്ന് വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ന് കാ​റി​ടി​ച്ച് ദാ​രു​ണാ​ന്ത്യം. ചാ​ർ​മാ​ഡി ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ ബീ​റ്റി​ഗെ​യി​ലു​ണ്ടാ​യ ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗം യു.​പി.​സി​ദ്ദീ​ഖി​ന്റെ മ​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​രി​സി​നാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. മു​ത്ത​ച്ഛ​നോ​ടൊ​പ്പം ല​ഘു​ഭ​ക്ഷ​ണം വാ​ങ്ങാ​ൻ അ​ടു​ത്തു​ള്ള ക​ട​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു കു​ട്ടി. തി​രി​കെ വ​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ, കു​ട്ടി മു​ത്ത​ച്ഛ​ന്റെ കൈ​വി​ട്ട് പെ​ട്ടെ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ന്നു.

    ആ ​നി​മി​ഷം, ചാ​ർ​മാ​ഡി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ബെ​ൽ​ത്ത​ങ്ങാ​ടി​യി​ലേ​ക്ക് അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ൽ വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന കാ​ർ കു​ട്ടി​യെ ഇ​ടി​ച്ചു​തെ​റി​പ്പി​ച്ചു. ഉ​ട​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച് മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യെ​ങ്കി​ലും വ​ഴി​മ​ധ്യേ മ​രി​ച്ചു. ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല പൊ​ലീ​സ് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി കാ​ർ ഡ്രൈ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ത്തു.

    Accident Death Bangalore News
