Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightനേതൃമാറ്റം; തീരുമാനം...
    Metro
    Posted On
    date_range 23 Dec 2025 7:39 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Dec 2025 7:39 AM IST

    നേതൃമാറ്റം; തീരുമാനം രാഹുൽ ഗാന്ധിയെടുക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ

    text_fields
    bookmark_border
    നേതൃമാറ്റം; തീരുമാനം രാഹുൽ ഗാന്ധിയെടുക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ
    cancel
    camera_alt

    കെ.പി.സി.സി ഓഫിസിൽ നടന്ന വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ എ.ഐ.സി.സി. ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ഡി.സി.എമ്മുമായ സച്ചിൻ പൈലറ്റ്, കെ.പി.സി.സി. പ്രസിഡന്‍റ് ഡി.കെ. ശിവകുമാർ എന്നിവർ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​തൃ​മാ​റ്റം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച എ​ന്തു തീ​രു​മാ​ന​വും രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി എ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ന്ത് തീ​രു​മാ​നി​ച്ചാ​ലും പാ​ർ​ട്ടി അ​ത് അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ. മൈ​സൂ​രു​വി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് മ​റു​പ​ടി പ​റ​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി വി​ഷ​യം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ‘രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി തീ​രു​മാ​നി​ക്കും. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ തീ​രു​മാ​നം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ഞ​ങ്ങ​ൾ ബാ​ധ്യ​സ്ഥ​രാ​ണ്’ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    നേ​തൃ​മാ​റ്റം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ഊ​ഹാ​പോ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ത​ള്ളി​ക്ക​ള​ഞ്ഞ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഇ​തൊ​രു മാ​ധ്യ​മ സൃ​ഷ്ടി​യാ​ണെ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചു.വി​ഷ​യം നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ ഇ​തി​ന​കം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഒ​രേ ചോ​ദ്യം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് ഉ​ന്ന​യി​ക്കേ​ണ്ട ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ൻ മ​ന്ത്രി കെ.​എ​ൻ. രാ​ജ​ണ്ണ ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​റു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി​യാ​യി ‘ശി​വ​കു​മാ​ർ സം​സ്ഥാ​ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​ണ്. അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്ത​ട്ടെ. അ​തി​ല്‍ എ​ന്താ​ണ് തെ​റ്റ്? ഞാ​ൻ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന​തോ മ​റ്റാ​രെ​ങ്കി​ലും അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന​തോ എ​ന്ന​ത് പ്ര​ശ്ന​മ​ല്ലെ​ന്നും’ അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യും ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​റും സ​ഹോ​ദ​ര​ന്മാ​രെ​പ്പോ​ലെ​യാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഹൈ​ക്ക​മാ​ൻ​ഡ് എ​ടു​ക്കു​ന്ന ഏ​ത് തീ​രു​മാ​ന​വും എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും സ്വീ​കാ​ര്യ​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ച്ചി​ൻ പൈ​ല​റ്റ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    കെ.​പി.​സി.​സി ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​റി​നെ തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത് ഇ​രു​ത്തി മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. സം​സ്ഥാ​ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് (ശി​വ​കു​മാ​ർ) മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ (സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ) ത​ന്റെ ജ്യേ​ഷ്ഠ​ൻ എ​ന്ന് വി​ളി​ക്കു​ക​യും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ശി​വ​കു​മാ​ർ ത​ന്റെ ഇ​ള​യ സ​ഹോ​ദ​ര​നാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:SiddaramaiahRahul GandhiBangalore News
    News Summary - Chief Minister Siddaramaiah says Rahul Gandhi will take the decision on leadership change
    Similar News
    Next Story
    X