Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightനമ്മ മെട്രോ ‘ബസവ...
    Metro
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 8:14 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 8:14 AM IST

    നമ്മ മെട്രോ ‘ബസവ മെട്രോ’ ആക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശിപാർശ

    text_fields
    bookmark_border
    ബ​സ​വേ​ശ്വ​ര​ന്റെ ചി​ന്ത​ക​ൾ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വ​ച​ന യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി സ്ഥാ​പി​ക്കു​മെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി
    നമ്മ മെട്രോ ‘ബസവ മെട്രോ’ ആക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശിപാർശ
    cancel
    camera_alt

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ ബ​സ​വ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ കാ​മ്പ​യി​ൻ സ​മാ​പ​ന​ച്ച​ട​ങ്ങി​ൽ സദസ്സിനെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ‘ന​മ്മ മെ​ട്രോ’ പ​ദ്ധ​തി ‘ബ​സ​വ മെ​ട്രോ’ എ​ന്നാ​ക്കാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ മാ​​ത്രം പ​ദ്ധ​തി ആ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ താ​ൻ​ത​ന്നെ പേ​രു​മാ​റ്റം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    കേ​ന്ദ്ര​സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​തി​നാ​ലാ​ണ് ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ബ​സ​വേ​ശ്വ​ര​ന്റെ ചി​ന്ത​ക​ൾ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വ​ച​ന യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി സ്ഥാ​പി​ക്കു​മെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. ‘ബ​സ​വ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ കാ​മ്പ​യി​ൻ’ സ​മാ​പ​ന​ച്ച​ട​ങ്ങി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം.

    ലിംഗായത്തിന് കേന്ദ്രവും അംഗീകാരം നൽകേണ്ടിവരും -ബസവലിംഗ പട്ടദേവരു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യു​ടെ ശ്ര​മ​ഫ​ല​മാ​യി ലിം​ഗാ​യ​ത്ത് ധ​ർ​മ​ത്തി​ന് സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല​ത്തി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ കേ​ന്ദ്ര​വും താ​മ​സി​യാ​തെ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്ന് ലിം​ഗാ​യ​ത്ത് സ​ന്യാ​സി​മാ​രു​ടെ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്റെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ബാ​ൽ​ക്കി ഹി​രേ​മ​ഠം ത​ല​വ​നു​മാ​യ ബ​സ​വ​ലിം​ഗ പ​ട്ട​ദേ​വ​രു പ​റ​ഞ്ഞു. ബ​സ​വ ക​ൾ​ച​റ​ൽ കാ​മ്പ​യി​ൻ സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ‘ഹ​നു​മാ​ന്റെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ ശ്രീ​രാ​മ​ൻ വ​സി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ, മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ ബ​സ​വ​ണ്ണ വ​സി​ക്കു​ന്നു. ത​ന്റെ ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ത്ത്, ബ​സ​വ ത​ത്ത്വ​ചി​ന്ത​യി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​ചോ​ദ​നം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട് നി​ര​വ​ധി പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ബ​സ​വ​ക​ല്യാ​ണി​ൽ വ​ച​ന സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന ക​ട​മ. പ​ദ്ധ​തി യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കു​മെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​ഠാ​ധി​പ​തി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ലിം​ഗാ​യ​ത്ത് സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന നേ​താ​ക്ക​ളി​ലൊ​രാ​ളാ​യ മ​ന്ത്രി എം.​ബി. പാ​ട്ടീ​ലും സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യെ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ കെ.​എ​ച്ച്. മു​നി​യ​പ്പ, ശ​ര​ൺ പ്ര​കാ​ശ് പാ​ട്ടീ​ൽ, ല​ക്ഷ്മി ഹെ​ബ്ബാ​ൾ​ക്ക​ർ, നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ബി.​ആ​ർ. പാ​ട്ടീ​ൽ, ന​സീ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, അ​ശോ​ക് ഖേ​നി, എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ ഗോ.​റു. ച​ന്ന​ബ​സ​പ്പ, ഗ്ലോ​ബ​ൽ ലിം​ഗാ​യ​ത്ത് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി ശി​വാ​ന​ന്ദ് ജ​മാ​ദാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsSiddaramaiahnamma metroBanglore
    News Summary - Chief Minister recommends converting Namma Metro into Basava Metro
    Similar News
    Next Story
    X