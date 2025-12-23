Begin typing your search above and press return to search.
    23 Dec 2025 8:37 AM IST
    23 Dec 2025 8:39 AM IST

    ഒ​ളി​മ്പി​ക്സി​ൽ സ്വ​ർ​ണം നേ​ടു​ന്ന കാ​യി​ക താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​റ് കോ​ടി രൂ​പ പാ​രി​തോ​ഷി​കം ന​ൽ​കും -മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി

    ഒ​ളി​മ്പി​ക്സി​ൽ സ്വ​ർ​ണം നേ​ടു​ന്ന കാ​യി​ക താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​റ് കോ​ടി രൂ​പ പാ​രി​തോ​ഷി​കം ന​ൽ​കും -മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി
    ക​ർ​ണാ​ട​ക ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ് 2025’ അ​വാ​ർ​ഡ് ദാ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഒ​ളി​മ്പി​ക്സി​ൽ സ്വ​ർ​ണം നേ​ടു​ന്ന കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​റ് കോ​ടി രൂ​പ പാ​രി​തോ​ഷി​കം ന​ല്‍കു​മെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ. ക​ർ​ണാ​ട​ക ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ക​ർ​ണാ​ട​ക ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ് 2025’ അ​വാ​ർ​ഡ് ദാ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി. വെ​ള്ളി മെ​ഡ​ൽ നേ​ടു​ന്ന കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നാ​ല് കോ​ടി രൂ​പ​യും വെ​ങ്ക​ല മെ​ഡ​ൽ നേ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് മൂ​ന്ന് കോ​ടി രൂ​പ​യും കാ​ഷ് പ്രൈ​സാ​യി ന​ല്‍കും.

    സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ കാ​യി​ക മേ​ഖ​ല​ക്ക്​ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു. 2026 ജ​നു​വ​രി മു​ത​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ജോ​ലി​ക​ളി​ൽ കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സം​വ​ര​ണം ന​ട​പ്പാ​ക്കും. പൊ​ലീ​സ്, വ​നം വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ൽ മൂ​ന്ന് ശ​ത​മാ​നം വ​രെ​യും മ​റ്റു സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ൽ ര​ണ്ട് ശ​ത​മാ​നം വ​രെ​യും ജോ​ലി​ക​ൾ കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി സം​വ​ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. 2026 ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു.

