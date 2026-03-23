നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥക്ക് തുരങ്കമാവാതെ എ.ഐ സംയോജിപ്പിക്കണം -ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്
ബംഗളൂരു: നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുരങ്കം വെക്കാതെ സ്ഥാപനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (എഐ) സംയോജിപ്പിക്കണമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് പറഞ്ഞു. കർണാടക ജുഡീഷ്യൽ അക്കാദമിയിൽ യുഐഎ ഇന്ത്യ ചാപ്റ്റർ, ബാർ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, നാഷണൽ ലോ സ്കൂൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ യൂനിവേഴ്സിറ്റി എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെ സംഘടിപ്പിച്ച "ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്-തർക്കങ്ങൾ തടയലും പരിഹാരവും" എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു ദിവസത്തെ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ്.
വലിയ അളവിലുള്ള ഡാറ്റയും രേഖകളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും പാറ്റേണുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും നടപടിക്രമങ്ങളിലെ കാലതാമസം കുറക്കുന്നതിനും എഐ സഹായിക്കണം. എന്നാൽ വിധിന്യായങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന ജുഡീഷ്യൽ പ്രവർത്തനത്തിൽ അത് കടന്നുകയറരുത്-ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു. തീരുമാനമെടുക്കലിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എഐ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്നത് നീതിന്യായ സംവിധാനത്തിനുള്ളിലെ സുതാര്യതയെയും ഉത്തരവാദിത്തത്തെയും ബാധിക്കുമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. നീതിന്യായ പ്രക്രിയയുടെ അവസാന ഘട്ടമായ വിധിപ്രഖ്യാപനം മനുഷ്യന്റെ കൈകളിൽ തന്നെ തുടരണം. വിധിന്യായങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ ജഡ്ജിമാർ അവരുടെ യുക്തി, അനുഭവം, വിശകലന കഴിവുകൾ എന്നിവയെ ആശ്രയിക്കണം.
ഒരു പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ഘടകമെന്ന നിലയിൽ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഒരു ഉപകരണമായി മാത്രമേ എഐ പ്രവർത്തിക്കാവൂ.എഐ ഒരു ഉപകരണമോ പാതയോ ആയി മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാവൂ, അതേസമയം ദിശ എല്ലായ്പ്പോഴും മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയാൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടണം- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജുഡീഷ്യറിയിൽ എഐയുടെ വളർന്നുവരുന്ന പങ്കിനെക്കുറിച്ച് കർണാടക ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വിഭു ബഖ്രു ആശങ്കകൾ ഉന്നയിച്ചു. മനുഷ്യന്റെ തീരുമാനമെടുക്കലിന് സഹായകമായി ഇത് തുടരുമോ അതോ ജഡ്ജിമാരുടെ പങ്ക് കുറക്കുന്ന ഒരു പകരക്കാരനായി മാറുമോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
തർക്കങ്ങളുടെ പ്രവചനാത്മക വിശകലനം സാധ്യമാക്കാനും കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്താനും എഐ-ക്ക് കഴിയുമെന്നും, അതേസമയം എഐ- പിന്തുണയുള്ള ഓൺലൈൻ തർക്ക പരിഹാര പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ കേസുകൾ വേഗത്തിലും ചെലവ് കുറഞ്ഞും തീർപ്പാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, അവസരങ്ങളും അപകടസാധ്യതകളും അദ്ദേഹം ഉയർത്തിക്കാട്ടി. കോടതി വിധിന്യായങ്ങൾ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലേക്ക് വേഗത്തിൽ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ആളുകൾക്ക് പ്രാപ്യത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും അഭിഭാഷകർക്ക് ക്ലയന്റുകളുമായി ആശയവിനിമയത്തിനും എഐ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ബാർ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് പ്രശാന്ത് കുമാർ പറഞ്ഞു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register