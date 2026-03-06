Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    6 March 2026 7:47 AM IST
    Updated On
    date_range 6 March 2026 7:47 AM IST

    കോ​ഴി​യ​ങ്കം പി​ടി​കൂ​ടി; അ​ഞ്ചു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    കോ​ഴി​യ​ങ്കം പി​ടി​കൂ​ടി; അ​ഞ്ചു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    കോഴിയങ്കം നടത്തിയതിന് പിടിയിലായവർ

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ബ​ജ​ത്തൂ​ർ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ മാ​ണി​ക്കാ​ല​യി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത കോ​ഴി​പ്പോ​ര് കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ ഉ​പ്പി​ന​ങ്ങാ​ടി പൊ​ലീ​സ് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ത്രി റെ​യ്ഡ് ന​ട​ത്തി മൂ​ന്ന് പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യും അ​ഞ്ച് കോ​ഴി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. കൊ​യി​ല വി​ല്ലേ​ജി​ലെ സ​ബ​ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി കെ. ​സ​തീ​ഷ് (38), വി​ട്‌​ല പ​ഡ്‌​നൂ​ർ വി​ല്ലേ​ജി​ലെ ക​ട​മ്പു സ്വ​ദേ​ശി വി. ​മു​ര​ളി (30), വ​ള​ളി​ലെ കു​ട​ത്ത​ഡ്ക​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന കെ.​മോ​ന​പ്പ (36) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    ഉ​പ്പി​ന​ങ്ങാ​ടി പൊ​ലീ​സ് സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ കെ.​പി. സു​തേ​ഷും സം​ഘ​വും മാ​ണി​ക്കാ​ല​ക്ക് സ​മീ​പം പ​ട്രോ​ളി​ങ് ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ലാ​യി​രി​ക്കെ കോ​ഴി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ട ശ​ബ്ദം കേ​ട്ട് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ റോ​ഡ​രി​കി​ൽ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി കോ​ഴി​പ്പോ​ര് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പൊ​ലീ​സ് എ​ത്തി​യ​തോ​ടെ കോ​ഴി​യ​ങ്കം കാ​ണാ​ൻ ത​ടി​ച്ചു​കൂ​ടി​യ ജ​ന​ക്കൂ​ട്ടം ഓ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. പോ​രി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച അ​ഞ്ച് കോ​ഴി​ക​ളെ​യും, ര​ണ്ട് സെ​റ്റ് മൂ​ർ​ച്ച​യു​ള്ള ബ്ലേ​ഡു​ക​ളും (ബാ​ലു), വാ​തു​വെ​പ്പി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച 2300 രൂ​പ​യും പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്ത് നി​ന്ന് ര​ണ്ട് പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ബാ​ഗു​ക​ളും മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ളും ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു.

