Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 26 Nov 2025 9:06 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Nov 2025 9:06 AM IST

    ദൃശ്യാനുഭവമായി ചെട്ടികുളങ്ങര കുത്തിയോട്ടം

    ദൃശ്യാനുഭവമായി ചെട്ടികുളങ്ങര കുത്തിയോട്ടം
    എ​സ്.​എ​ന്‍.​ഡി.​പി യോ​ഗം ബം​ഗ​ളൂ​രു യൂ​നി​യ​ന്‍റ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ചെ​ട്ടി​കു​ള​ങ്ങ​ര കു​ത്തി​യോ​ട്ടം

    Listen to this Article

    ബംഗളൂരു: എസ്.എന്‍.ഡി.പി യോഗം ബംഗളൂരു യൂനിയന്‍റ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഓണാട്ടുകര പരദേവതയുടെ തനതു പാരമ്പര്യ കലാരൂപമായ കുത്തിയോട്ടം തമ്മനഹള്ളി ഓഷൻസ് എലിമെന്‍ററി സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്നു. ചെട്ടികുളങ്ങര ശ്രീദേവി കുത്തിയോട്ട സമിതിയിലെ അമ്പതോളം കലാകാരന്മാർ പങ്കെടുത്തു.

    ചെട്ടികുളങ്ങര ഭഗവതിക്ക് സമർപ്പിച്ച കുത്തിയോട്ട വഴിപാട് ദർശിക്കാനും അന്നദാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും ബംഗളൂരുവിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്ന് നൂറുകണക്കിന് ഭക്തർ എത്തിച്ചേർന്നു. യൂനിയൻ പ്രസിഡന്‍റ് ആനന്ദൻ, വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് വത്സൻ, സെക്രട്ടറി അഡ്വ. സത്യൻ പുത്തൂർ, ചെയർമാൻ ചന്ദ്രസേനൻ, കൺവീനർ സനൽകുമാർ, ട്രഷറർ സുനിൽ കുമാർ, രാജേന്ദ്രൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.

