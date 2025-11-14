Begin typing your search above and press return to search.
    സ​ഫാ​രി​ക്കി​ടെ പു​ള്ളി​പ്പു​ലി ആ​ക്ര​മ​ണം; ചെ​ന്നൈ സ്വ​ദേ​ശി​നി​ക്ക് പ​രി​ക്ക്

    സ​ഫാ​രി​ക്കി​ടെ പു​ള്ളി​പ്പു​ലി ആ​ക്ര​മ​ണം; ചെ​ന്നൈ സ്വ​ദേ​ശി​നി​ക്ക് പ​രി​ക്ക്
    സ​ഫാ​രി​ക്കി​ടെ പു​ള്ളി​പ്പു​ലി ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ന്നതിന്റെയും പരിക്കേറ്റതിന്റെയും ദൃ​ശ്യം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബ​ന്നാ​ർ​ഘ​ട്ട ദേ​ശീ​യോ​ദ്യാ​ന​ത്തി​ൽ സ​ഫാ​രി​ക്കി​ടെ പു​ള്ളി​പ്പു​ലി ആ​ക്ര​മി​ച്ചു. ചെ​ന്നൈ സ്വ​ദേ​ശി ഭാ​നു​വി​ന് (50) പ​രി​ക്കേ​റ്റു. സ​ഫാ​രി ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ ഭ​ർ​ത്താ​വി​നും മ​ക​നു​മൊ​പ്പം ക​ർ​ണാ​ട​ക ടൂ​റി​സം ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ (കെ.​എ​സ്.​ടി.​ഡി.​സി) വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വ​ർ. മൃ​ഗ​ത്തെ വ്യ​ക്ത​മാ​യി കാ​ണു​ന്ന​തി​ന് സ​ഫാ​രി വാ​ഹ​നം നി​ർ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ പു​ള്ളി​പ്പു​ലി ജ​ന​ലി​ലൂ​ടെ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ബ​സി​ന്റെ ഇ​രു​മ്പു​വ​ല​യി​ലേ​ക്ക് ചാ​ടി​ക്ക​യ​റി​യ പു​ള്ളി​പ്പു​ലി ജ​ന​ലി​ലൂ​ടെ അ​ക​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യും സ്ത്രീ​യെ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. പ​രി​ക്കേ​റ്റ ഭാ​നു​വി​നെ ജി​ഗാ​നി​യി​ലെ വി​ജ​യ​ശ്രീ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ബ​ന്നാ​ർ​ഘ​ട്ട​യി​ൽ ഇ​തി​ന് മു​മ്പും പു​ള്ളി​പ്പു​ലി ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:Bannerghatta National ParkLeopard AttackBangalore News
