Madhyamam
    Metro
    15 Dec 2025 9:46 AM IST
    15 Dec 2025 9:46 AM IST

    വോ​ട്ടു​ക​ൾ വെ​ട്ടി​യ കേ​സി​ൽ മു​ൻ ബി.​ജെ.​പി എം.​എ​ൽ.​എ പ്ര​തി​യാ​യി കു​റ്റ​പ​ത്രം

    5994 വോ​ട്ടു​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​പെ​ട്ടു എ​ന്നാ​ണ് 2023ലെ ​കേ​സ്
    സു​ഭാ​ഷ് ഗു​ത്തേ​ഹ്ദാ​ർ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ല​ബു​റ​ഗി ജി​ല്ല​യി​ലെ അ​ല​ന്ദ് വോ​ട്ട് തട്ടി​പ്പ് കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം (എ​സ്‌.​ഐ.​ടി) ശ​നി​യാ​ഴ്ച ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ എ.​പി.​എം.​എം കോ​ട​തി​യി​ൽ കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ പ​ങ്ക് സി.​ഐ.​ഡി അ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. 22,000 പേ​ജു​ള്ള കു​റ്റ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ മു​ൻ ബി.​ജെ.​പി എം.​എ​ൽ.​എ സു​ഭാ​ഷ് ഗു​ത്തേ​ഹ്ദാ​ർ, മ​ക​ൻ ഹ​ർ​ഷാ​ന​ന്ദ് എ​ന്നി​വ​രോ​ടൊ​പ്പം മ​റ്റ് അ​ഞ്ചു​പേ​രും പ്ര​തി​ക​ളാ​ണ്.

    2023ലെ ​നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ന​ട​ന്ന വോ​ട്ട് ത​ട്ടി​പ്പി​ൽ സു​ഭാ​ഷ് ഗു​ട്ടേ​ദാ​റി​ന്റെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് എ​സ്‌.​ഐ.​ടി അ​റി​യി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം സി.​ഐ.​ഡി എ.​ഡി.​ജി.​പി ബി.​കെ. സി​ങ്ങി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    5994 വോ​ട്ടു​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​ൻ കാ​ൾ സെ​ന്റ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​താ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. വോ​ട്ട​ർ ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്താ​ൻ മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ പ​ണ​മ​ട​ച്ച​താ​യും വെ​ളി​ച്ച​ത്തു​വ​ന്നു. റെ​യ്ഡു​ക​ളി​ൽ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത ഡി​ജി​റ്റ​ൽ തെ​ളി​വു​ക​ൾ കു​റ്റ​കൃ​ത്യം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. കേ​സി​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ​യും മ​ക​നു​മാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന പ്ര​തി​ക​ളെ​ന്ന് കു​റ്റ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

