Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 7:01 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 7:01 AM IST

    ബം​ഗ​ളൂ​രു-​ക​ണ്ണൂ​ർ എ​ക്സ്പ്ര​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ട്രെ​യി​ൻ സ​ർ​വി​സു​ക​ളി​ൽ മാ​റ്റം

    special train service
    മം​ഗ​ളൂ​രു: സൗ​ത്ത് വെ​സ്റ്റേ​ൺ റെ​യി​ൽ​വേ​യു​ടെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള നോ​ൺ-​ഇ​ന്റ​ർ​ലോ​ക്കിം​ഗ് (എ​ൻ.​ഐ) ജോ​ലി​ക​ൾ സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഭാ​ഗി​ക റ​ദ്ദാ​ക്ക​ലു​ക​ൾ, ഉ​ത്ഭ​വ പോ​യ​ന്റു​ക​ളി​ലെ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ, വ​ഴി​തി​രി​ച്ചു​വി​ട​ൽ, നി​യ​ന്ത്ര​ണം എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി ട്രെ​യി​ൻ സ​ർ​വി​സു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ൽ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തി​യ​താ​യി റെ​യി​ൽ​വേ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ജ​നു​വ​രി മൂ​ന്നി​ന് യാ​ത്ര ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ട്രെ​യി​ൻ ന​മ്പ​ർ 16319 തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം നോ​ർ​ത്ത് - എ​സ്.​എം.​വി.​ടി ബം​ഗ​ളൂ​രു ഹം​സ​ഫ​ർ ദ്വൈ​വാ​ര എ​ക്സ്പ്ര​സ് ബം​ഗ​ളൂ​രു ക​ന്റോ​ൺ​മെ​ന്റി​ൽ സ​ർ​വി​സ് അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കും. ബൈ​യ​പ്പ​ന​ഹ​ള്ളി​ക്കും എ​സ്.​എം.​വി.​ടി ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​നും ഇ​ട​യി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി റ​ദ്ദാ​ക്കും. ജ​നു​വ​രി മൂ​ന്നി​ന് ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ട്രെ​യി​ൻ ന​മ്പ​ർ 16512 ക​ണ്ണൂ​ർ - കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു എ​ക്സ്പ്ര​സ് യ​ശ്വ​ന്ത്പൂ​ർ ജം​ഗ്ഷ​നി​ൽ സ​ർ​വി​സ് അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കും.

    ജ​നു​വ​രി മൂ​ന്നി​നും നാ​ലി​നും യാ​ത്ര ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ട്രെ​യി​ൻ ന​മ്പ​ർ 16378 എ​റ​ണാ​കു​ളം ജ​ങ്ഷ​ൻ - കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു ഇ​ന്റ​ർ​സി​റ്റി എ​ക്സ്പ്ര​സ് ബൈ​യ​പ്പ​ന​ഹ​ള്ളി​യി​ൽ സ​ർ​വി​സ് അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കും. ബൈ​യ​പ്പ​ന​ഹ​ള്ളി​ക്കും കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​നും ഇ​ട​യി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി റ​ദ്ദാ​ക്കും. ജ​നു​വ​രി നാ​ലി​ന് വൈ​കു​ന്നേ​രം ഏ​ഴി​ന് ബം​ഗ​ളൂ​രു എ​സ്.​എം.​വി.​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട ട്രെ​യി​ൻ ന​മ്പ​ർ 16320 എ​സ്.​എം.​വി.​ടി ബം​ഗ​ളൂ​രു-​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം നോ​ർ​ത്ത് ഹം​സ​ഫ​ർ ബൈ-​വീ​ക്ക്‌​ലി എ​ക്‌​സ്പ്ര​സ് അ​തേ സ​മ​യം ത​ന്നെ ബം​ഗ​ളൂ​രു ക​ന്റോ​ൺ​മെ​ന്റി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ടും. എ​സ്.​എം.​വി.​ടി ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​നും ബൈ​യ​പ്പ​ന​ഹ​ള്ളി​ക്കും ഇ​ട​യി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി റ​ദ്ദാ​ക്കും.

    ജ​നു​വ​രി നാ​ലി​ന് യാ​ത്ര ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ട്രെ​യി​ൻ ന​മ്പ​ർ 16511 കെ​എ​സ്ആ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു-​ക​ണ്ണൂ​ർ എ​ക്‌​സ്പ്ര​സ്, കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന് പ​ക​രം രാ​ത്രി 9.47 ന് ​യ​ശ്വ​ന്ത്പൂ​ർ ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ടും. കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​നും യ​ശ്വ​ന്ത്പൂ​ർ ജ​ങ്ഷ​നും ഇ​ട​യി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി റ​ദ്ദാ​ക്കും. ജ​നു​വ​രി നാ​ലി​നും അ​ഞ്ചി​നും യാ​ത്ര ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ട്രെ​യി​ൻ ന​മ്പ​ർ 16377 കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു-​എ​റ​ണാ​കു​ളം ജ​ങ്ഷ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​സി​റ്റി എ​ക്‌​സ്പ്ര​സ്, കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന് പ​ക​രം രാ​വി​ലെ 6.20 ന് ​ബം​ഗ​ളൂ​രു ക​ന്റോ​ൺ​മെ​ന്റി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ടും.

    കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​നും ബം​ഗ​ളൂ​രു ക​ന്റോ​ൺ​മെ​ന്റി​നും ഇ​ട​യി​ൽ ട്രെ​യി​ൻ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി റ​ദ്ദാ​ക്കും. ജ​നു​വ​രി നാ​ലി​ന് യാ​ത്ര ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ട്രെ​യി​ൻ ന​മ്പ​ർ 16565 യ​ശ്വ​ന്ത്പൂ​ർ ജ​ങ്ഷ​ൻ - മം​ഗ​ളൂ​രു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ വീ​ക്ക്‌​ലി എ​ക്സ്പ്ര​സ്, ലോ​ട്ടെ​ഗൊ​ല്ല​ഹ​ള്ളി, യെ​ല​ഹ​ങ്ക ജ​ങ്ഷ​ൻ, കൃ​ഷ്ണ​രാ​ജ​പു​രം വ​ഴി സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തും, ബ​ന​സ്വാ​ഡി​യി​ലെ ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ ചെ​യ്ത സ്റ്റോ​പ് ഒ​ഴി​വാ​ക്കും. ജ​നു​വ​രി നാ​ലി​ന് യാ​ത്ര ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ട്രെ​യി​ൻ ന​മ്പ​ർ 12683 എ​റ​ണാ​കു​ളം ജ​ങ്ഷ​ൻ - എ​സ്.​എം.​വി.​ടി ബം​ഗ​ളൂ​രു ട്രൈ-​വീ​ക്ക്‌​ലി സൂ​പ്പ​ർ​ഫാ​സ്റ്റ് എ​ക്സ്പ്ര​സ്, വ​ഴി​യി​ൽ ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​ർ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തും.

