Madhyamam
    Metro
    Posted On
    6 Oct 2025 7:34 AM IST
    Updated On
    6 Oct 2025 7:34 AM IST

    സ​ർ​ക്കാ​ർ നേ​തൃ​മാ​റ്റം: വി​ടാ​തെ ബി.​ജെ.​പി

    ബി​ഹാ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു​ശേ​ഷം ഭ​ര​ണ​നേ​തൃ​ത്വം മാ​റു​മെ​ന്ന് ബി .ജെ.പി കർണാടക അധ്യക്ഷൻ ബി.വൈ. വി​ജ​യേ​ന്ദ്ര
    സ​ർ​ക്കാ​ർ നേ​തൃ​മാ​റ്റം: വി​ടാ​തെ ബി.​ജെ.​പി
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സ​ർ​ക്കാ​ർ നേ​തൃ​മാ​റ്റ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് മി​ണ്ട​രു​തെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് താ​ക്കീ​ത് ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും വി​ഷ​യ​ത്തി​ന്റെ ചൂ​ടാ​റാ​തി​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന​ക​ത്തെ അ​സം​തൃ​പ്ത​രെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​മാ​റ്റ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് കു​റ​ച്ചു​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി ബി.​ജെ.​പി​യും ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ബി.​ജെ.​പി ത​ല​യി​​ടേ​ണ്ടെ​ന്ന് സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ൾ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    ബി​ഹാ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു​ശേ​ഷം സം​സ്ഥാ​ന ഭ​ര​ണ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ സം​ഭ​വി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ഏ​റ്റ​വു​മൊ​ടു​വി​ൽ, ബി.​ജെ.​പി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നും മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ബി.​എ​സ്. യെ​ദി​യൂ​ര​പ്പ​യു​ടെ മ​ക​നു​മാ​യ ബി.​​വൈ. വി​ജ​യേ​ന്ദ്ര പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ന​വം​ബ​റി​ലാ​ണ് ബി​ഹാ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ന​വം​ബ​റി​ൽ ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​കു​മെ​ന്ന് നേ​ര​ത്തേ കു​നി​യ​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ എ​ച്ച്.​ഡി. രം​ഗ​നാ​ഥ​യും മു​ൻ എം.​പി. എ​ൽ.​ആ​ർ. ശി​വ​രാ​മ​ഗൗ​ഡ​യും പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    ‘‘മു​ഖ്യ​മ​​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ എ​ന്തോ തി​ര​ക്കി​ലാ​ണ്. അ​ദ്ദേ​ഹം ത​ന്റെ ശ​ക്തി​പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ് ര​ണ്ടു​മാ​സം മു​മ്പ് മൈ​സൂ​രു​വി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന​ക​ത്ത് നേ​തൃ​മാ​റ്റ​ത്തെ​ച്ചൊ​ല്ലി ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്.അ​തു​​കൊ​ണ്ടാ​ണ് പ​ര​സ്യ​പ്ര​സ്താ​വ​ന വി​ല​ക്കി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​ത്’’. മു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് തീ​രു​മാ​നം വ​രു​മെ​ന്ന അ​ർ​ഥ​ത്തി​ലാ​ണ് എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡ് തീ​രു​മാ​നി​ക്കും എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​തെ​ന്നും വി​ജ​യേ​ന്ദ്ര ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മാ​റ്റം സം​ഭ​വി​ച്ചാ​ൽ അ​തി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ ​പ​ങ്ക് എ​ന്താ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് ത​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​രി​ക്കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു വി​ജ​യേ​ന്ദ്ര​യു​ടെ മ​റു​പ​ടി. അ​തേ​സ​മ​യം, പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക​ക​ത്ത് പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ല്ലെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​ത​ന്നെ തു​ട​രു​മെ​ന്നു​മാ​ണ് ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​റി​ന്റെ നി​ല​പാ​ട്. പ​ര​സ്യ​പ്ര​സ്താ​വ​ന ന​ട​ത്തി​യ എ​ച്ച്.​ഡി. രം​ഗ​നാ​ഥ​ക്കും എ​ൽ.​ആ​ർ. ശി​വ​രാ​മ​ഗൗ​ഡ​ക്കും അ​ച്ച​ട​ക്കം ലം​ഘി​ച്ച​തി​ന് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

