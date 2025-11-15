Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 15 Nov 2025 9:13 AM IST
    date_range 15 Nov 2025 9:13 AM IST

    വൈ​ദ്യു​തി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    വൈ​ദ്യു​തി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: വൈ​ദ്യു​തി ബി​ൽ കു​ടി​ശ്ശി​ക ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ചാ​മു​ണ്ഡേ​ശ്വ​രി വൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ (സി.​ഇ.​എ​സ്.​സി) പ്ര​ത്യേ​ക കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. 8,053 ക​ണ​ക്ഷ​നു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി 40.69 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ കു​ടി​ശ്ശി​ക ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സീ​നി​യ​ർ, ജൂ​നി​യ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 5,000ല​ധി​കം സി.​ഇ.​എ​സ്‌.​സി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ നി​യോ​ഗി​ച്ചു. മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി വൈ​ദ്യു​തി ബി​ല്ലു​ക​ൾ അ​ട​ക്കാ​ത്ത ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    കു​ടി​ശ്ശി​ക ഈ​ടാ​ക്കാ​ൻ സം​ഘം വീ​ടു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കും. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സ്ഥ​ല​ത്തോ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും സി.​ഇ.​എ​സ്.​സി പേ​യ്‌​മെ​ന്റ് കി​യോ​സ്‌​കി​ലോ പ​ണ​മ​ട​ക്കാം. കു​ടി​ശ്ശി​ക അ​ട​ക്കാ​തെ​യി​രു​ന്നാ​ൽ വൈ​ദ്യു​തി ക​ണ​ക്ഷ​ൻ വി​ച്ഛേ​ദി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ജ്യോ​തി​ന​ഗ​ർ സ​ബ് ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ ജൂ​നി​യ​ർ ലൈ​ൻ സ്റ്റാ​ഫ്, ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ പേ​ഴ്‌​സ​ന​ൽ, റ​വ​ന്യൂ അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്റു​മാ​ർ, ഇ​ന്റേ​ണ​ൽ ഓ​ഡി​റ്റ് സ്റ്റാ​ഫ്, എ​ൽ.​ടി റേ​റ്റി​ങ് ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ​മാ​ർ, വി​ജി​ല​ൻ​സ് സ്ക്വാ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ 24 ബാ​ച്ച് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ ഡ്രൈ​വി​നാ​യി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം നി​ശ്ചി​ത കാ​ല​യ​ള​വി​നു​ശേ​ഷ​വും കു​ടി​ശ്ശി​ക അ​ട​ക്കാ​തി​രു​ന്നാ​ൽ അ​വ​ശ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​കെ​യു​ള്ള വൈ​ദ്യു​തി ക​ണ​ക്ഷ​നു​ക​ൾ വി​ച്ഛേ​ദി​ക്ക​പ്പെ​ടും. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ കു​ടി​ശ്ശി​ക വേ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ട​ച്ചു​തീ​ർ​ത്ത് അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സി.​ഇ.​എ​സ്.​സി മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​നി​ഗോ​പാ​ൽ രാ​ജു പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
