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Madhyamam
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    ചാ​മ​രാ​ജ ന​ഗ​ർ വെ​ടി​വെ​പ്പ്: വ​നം വ​കു​പ്പ് വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ പൊ​ളി​ച്ച് പോ​സ്റ്റ് മോ​ർ​ട്ടം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്

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    ചാ​മ​രാ​ജ ന​ഗ​ർ വെ​ടി​വെ​പ്പ്: വ​നം വ​കു​പ്പ് വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ പൊ​ളി​ച്ച് പോ​സ്റ്റ് മോ​ർ​ട്ടം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്
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    മൈ​സൂ​രു: ചാ​മ​രാ​ജ ന​ഗ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ ചി​ക്ക​ല്ലൂ​ർ സം​ര​ക്ഷി​ത വ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വേ​ട്ട​ക്കാ​രാ​ണെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് ക​ർ​ണാ​ട​ക വ​നം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ മൂ​ന്ന് പേ​രെ വെ​ടി​വെ​ച്ചു​കൊ​ന്ന​ത് ആ​ത്മ​ര​ക്ഷാ​ർ​ഥ​മാ​ണെ​ന്ന വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദ പോ​സ്റ്റ് മോ​ർ​ട്ടം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തോ​ടെ പൊ​ളി​യു​ന്നു.

    വ​ള​രെ അ​ടു​ത്ത് നി​ന്നാ​ണ് വെ​ടി​വെ​ച്ച​ത് എ​ന്നാ​ണ് മൂ​ന്ന് പേ​രി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​രു​ടെ പോ​സ്റ്റ്‌​മോ​ർ​ട്ടം റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 15ന് ​പു​ല​ർ​ച്ചെ​യാ​ണ് ഹ​നൂ​ർ താ​ലൂ​ക്കി​ലെ കാ​വേ​രി വ​ന്യ​ജീ​വി സ​ങ്കേ​ത​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ചി​ക്ക​ല്ലൂ​രി​ൽ ആ​ന്റ​ണി സ്വാ​മി (50), ജോ​ൺ റോ​സ് പീ​റ്റ​ർ (43), സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ ഡേ​വി​ഡ് കു​മാ​ർ (35) എ​ന്നി​വ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    വേ​ട്ട​ക്കാ​രു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ ആ​ത്മ​ര​ക്ഷാ​ർ​ഥം വെ​ടി​വെ​പ്പ് ന​ട​ത്തി എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ചീ​ഫ് ഫോ​റ​സ്റ്റ് ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റ​ർ വാ​ർ​ത്താ​ക്കു​റി​പ്പി​ലും വ​നം മ​ന്ത്രി രാ​മ​ലിം​ഗ റെ​ഡ്ഡി നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലും അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്.

    ഒ​രു അ​ടി​യി​ൽ താ​ഴെ​യോ ര​ണ്ട് അ​ടി വ​രെ അ​ക​ല​ത്തി​ലോ നി​ന്നാ​ണ് വെ​ടി​യേ​റ്റ​ത് എ​ന്നാ​ണ് പോ​സ്റ്റ്‌​മോ​ർ​ട്ടം റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലെ സൂ​ച​ന. ഷോ​ട്ട്ഗ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് വെ​ടി​വെ​ച്ച​ത്.

    മു​റി​വി​ലെ ബാ​ലി​സ്റ്റി​ക്സും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ ഷോ​ട്ട്ഗ​ൺ ആ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന വ​സ്തു​ത​യും സ്വ​യം പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​നാ​യി​ട്ടാ​ണ് വെ​ടി​യു​തി​ർ​ത്ത​തെ​ന്ന വ​നം വ​കു​പ്പി​ന്റെ വാ​ദ​വു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് ഡോ​ക്ട​ർ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ന് ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ വെ​ടി​യേ​റ്റു. ഒ​രു ത​വ​ണ നെ​ഞ്ചി​ന്റെ ഇ​ട​തു​വ​ശ​ത്ത് ഇ​ട​ത് കോ​ള​ർ​ബോ​ണി​ന് അ​ല്പം താ​ഴെ​യാ​യും ഒ​രു ത​വ​ണ വ​ല​തു തു​ട​യി​ലും കാ​ൽ​മു​ട്ടി​ന് ഏ​താ​നും ഇ​ഞ്ച് മു​ക​ളി​ലാ​യും. ആ​ന്റ​ണി​യു​ടെ നെ​ഞ്ചി​ന്റെ വ​ല​തു​വ​ശ​ത്താ​ണ് വെ​ടി​യേ​റ്റ​ത്.

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    News Summary - Chamarajanagar shooting
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