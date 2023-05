കാലഘട്ടത്തിന്റെ വെല്ലുവിളികൾ സർഗാത്മകതകൊണ്ട് പ്രതിരോധിക്കണം -തനിമ

ബം​ഗ​ളൂ​രു: വെ​റു​പ്പും വി​ദ്വേ​ഷ​വും വി​ത​ക്കു​ക​യും ച​രി​ത്രം വ​ള​ച്ചൊ​ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ണ​മെ​ന്നും കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത​കൊ​ണ്ട് പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് Challenges of the times must be met with creativity - Tanima​ള സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫൈ​സ​ൽ കൊ​ച്ചി ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. വൈ​റ്റ്ഫീ​ൽ​ഡ് എ​ഡി​ഫി​സ് വ​ൺ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ത​നി​മ ക​ലാ​സാ​ഹി​ത്യ വേ​ദി ബം​ഗ​ളൂ​രു ചാ​പ്റ്റ​ർ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ൽ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

ത​നി​മ​യു​ടെ കേ​ര​ള സം​സ്ഥാ​ന കൗ​ൺ​സി​ലി​ലേ​ക്ക് ആ​സി​ഫ് മ​ടി​വാ​ള, ഷെ​ഫീ​ഖ് അ​ജ്മ​ൽ എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. റ​മ​ദാ​ൻ സം​ഗ​മം വി​ഷ്വ​ൽ സ്കി​റ്റി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു.ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‍ലാ​മി കേ​ര​ള ബം​ഗ​ളൂ​രു മേ​ഖ​ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​ഖി​ൽ ഇ​ഖ്ബാ​ൽ, സാ​ബു ഷ​ഫീ​ഖ്, യൂ​നു​സ് ത്വ​യ്യി​ബ്, ഷാ​ഹി​ർ ഡെ​ലി​ഗോ, ഷം​ലി. എ​ൻ, ഷാ​ഹി​ന ല​ത്വീ​ഫ്, അ​നീ​സ് മെ​ജ​സ്റ്റി​ക്, ഷ​മ്മാ​സ്, ജ​സീം, ഷ​മീ​ർ ആ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്ട്, ഇ​ബ്രാ​ഹിം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്ത് മു​ഹ്സി​ന, ഹ​സീ​ന, ഷ​ഫീ​ഖ് അ​ജ്മ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ത​നി​മ ബം​ഗ​ളൂ​രു ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​സി​ഫ് മ​ടി​വാ​ള അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഹ​മ്മ​ദ് ജാ​സിം സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷ​ഫീ​ഖ് അ​ജ്മ​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന സം​ഗീ​ത​നി​ശ​ക്ക് ഷ​മ്മാ​സ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.