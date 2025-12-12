Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 12 Dec 2025 10:36 AM IST
    date_range 12 Dec 2025 10:36 AM IST

    മൈ​സൂ​രു​വി​ല്‍ ര​ണ്ട് ടൂ​റി​സം സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കേ​ന്ദ്രം അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി

    മൈ​സൂ​രു​വി​ല്‍ ര​ണ്ട് ടൂ​റി​സം സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കേ​ന്ദ്രം അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സ്വ​ദേ​ശ് ദ​ർ​ശ​ൻ 2.0 പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം മൈ​സൂ​രു ന​ഗ​ര​ത്തി​നാ​യി ര​ണ്ട് പ്ര​ധാ​ന ടൂ​റി​സം വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് കേ​ന്ദ്ര ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യം അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ​താ​യി മൈ​സൂ​രു-​കൊ​ട​ക് എം.​പി യ​ദു​വീ​ർ കൃ​ഷ്ണ​ദ​ത്ത ചാ​മ​രാ​ജ വൊ​ഡ​യാ​ർ എം.​പി അ​റി​യി​ച്ചു. ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ കേ​ന്ദ്ര ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി ഗ​ജേ​ന്ദ്ര സി​ങ് ഷെ​ഖാ​വ​ത്തി​നെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​ണ് എം.​പി ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

    മൈ​സൂ​രു​വി​ൽ ഇ​ക്കോ​ള​ജി​ക്ക​ൽ എ​ക്സ്പീ​രി​യ​ൻ​സ് സോ​ൺ (ഇ.​ഇ.​ഇ​സെ​ഡ്) സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ കേ​ന്ദ്രം 18.47 കോ​ടി രൂ​പ​യും ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പൈ​തൃ​ക അ​ധി​ഷ്ഠി​ത ടൂ​റി​സം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്​ ടോം​ഗ റൈ​ഡ് എ​ക്സ്പീ​രി​യ​ൻ​സ് സോ​ൺ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് 2.71 കോ​ടി രൂ​പ​യും അ​നു​വ​ദി​ച്ച​താ​യി എം.​പി പ​റ​ഞ്ഞു. ര​ണ്ട് പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ക​ർ​ണാ​ട​ക ടൂ​റി​സം ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​ർ ലി​മി​റ്റ​ഡ് (കെ.​ടി.​ഐ.​എ​ൽ) ന​ട​പ്പാ​ക്കും.

    സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ മൈ​സൂ​രു​വി​ന്‍റെ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​ക്ക്​ സ​മ​ഗ്ര സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കും. ത​റ​ക്ക​ല്ലി​ട​ൽ ച​ട​ങ്ങി​നു​ള്ള തീ​യ​തി ഉ​ട​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ക്കാ​ന്‍ ജി​ല്ല ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ക്ക് നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി​യ​താ​യും പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന്​ കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി ശെ​ഖാ​വ​ത്ത് ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി​യ​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു.

