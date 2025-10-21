Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightവ്യാ​ജ...
    Metro
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 8:06 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 8:06 AM IST

    വ്യാ​ജ ക​മ്പ​നി​യു​ണ്ടാ​ക്കി കേ​ന്ദ്ര പ​ദ്ധ​തി ത​ട്ടി​പ്പ്; അ​ഞ്ചു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    എസ്.ബി.ഐ മ​ല്ലി​ക്ക​ട്ടെ ശാ​ഖ​യി​ൽ നി​ന്ന് 1.3 കോ​ടി രൂ​പ വാ​യ്പ എ​ടു​ത്തു
    വ്യാ​ജ ക​മ്പ​നി​യു​ണ്ടാ​ക്കി കേ​ന്ദ്ര പ​ദ്ധ​തി ത​ട്ടി​പ്പ്; അ​ഞ്ചു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    cancel

    മം​ഗ​ളൂ​രു: കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ വാ​യ്പ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വ്യാ​ജ ക​മ്പ​നി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച് വ​ൻ ത​ട്ടി​പ്പ്. ബാ​ങ്ക് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ഞ്ചു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ, ഒ​രാ​ൾ ഒ​ളി​വി​ൽ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്ത​ഫ, ഫാ​ത്തി​മ ശ​ബ്നം, മു​നീ​ർ കാ​ദ്മാ​ൻ, സ​ഫി​യ, എ​സ്‌.​ബി.​ഐ റി​ലേ​ഷ​ൻ​ഷി​പ് മാ​നേ​ജ​ർ അ​ഭി​ഷേ​ക് ന​ന്ദ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    പ്ര​തി​ക​ൾ ര​ണ്ട് വ്യാ​ജ ചെ​റു​കി​ട വ്യ​വ​സാ​യ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും ബാ​ങ്ക് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ സ്റ്റേ​റ്റ് ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ മ​ല്ലി​ക്ക​ട്ടെ ശാ​ഖ​യി​ൽ നി​ന്ന് 1.3 കോ​ടി രൂ​പ വാ​യ്പ എ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​ന്റേ​ണ​ൽ ഓ​ഡി​റ്റി​നി​ടെ​യാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പ് പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 16ന് ​ബാ​ങ്ക് ക​ദ്രി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. കേ​സ് പി​ന്നീ​ട് മം​ഗ​ളൂ​രു സി​റ്റി ക്രൈം ​ബ്രാ​ഞ്ചി​ന് (സി.​സി.​ബി) കൈ​മാ​റി, ജെ​പ്പു​വി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന പു​ത്തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്ത​ഫ ചെ​റു​കി​ട വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട് എം‌.​എ​സ് എ​ന്റ​ർ​പ്രൈ​സ​സി​ന്റെ​യും ഫ്യൂ​ഷ​ൻ ഡോ​ട്ട് എ​ന്റ​ർ​പ്രൈ​സ​സി​ന്റെ​യും പേ​രി​ൽ 2023 ആ​ഗ​സ്റ്റ് എ​ട്ടി​ന് വാ​യ്പ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. അ​പേ​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​താ​യി തെ​റ്റാ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത റി​ലേ​ഷ​ൻ​ഷി​പ് മാ​നേ​ജ​ർ അ​ഭി​ഷേ​ക് ന​ന്ദ, 2023 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 13ന് ​എം‌.​എ​സ് എ​ന്റ​ർ​പ്രൈ​സ​സി​ന് 75 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം ഫ്യൂ​ഷ​ൻ ഡോ​ട്ട് എ​ന്റ​ർ​പ്രൈ​സ​സി​ന് 55 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കി.

    ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ശേ​ഷ​വും തി​രി​ച്ച​ട​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ ബാ​ങ്ക് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ചീ​ഫ് മാ​നേ​ജ​ർ സൗ​ര​ഭ് കു​മാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വാ​യ്പ തു​ക വ്യാ​വ​സാ​യി​ക ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം വ്യ​ക്തി​ഗ​ത അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഫാ​ത്തി​മ ഷ​ബ്‌​ന​ത്തി​ന് 55 ല​ക്ഷം രൂ​പ, മു​സ്ത​ഫ​യു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് 32 ല​ക്ഷം രൂ​പ, മു​നീ​ർ കാ​ദ്മാ​ന് 14 ല​ക്ഷം രൂ​പ, ഷ​ബ്‌​ന​യു​ടെ മാ​താ​വ് സ​ഫി​യ​ക്ക് 20 ല​ക്ഷം രൂ​പ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് കൈ​മാ​റി​യ​ത്.

    എ​സ്‌.​ബി.‌​ഐ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​യ അ​ഭി​ഷേ​ക് ന​ന്ദ​യു​ടെ മൈ​സൂ​രു​വി​ലെ ഐ.​സി.​ഐ.​സി.​ഐ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്കും വ​ൻ​തു​ക വ​ന്ന​താ​യി വ്യ​ക്ത​മാ​യി. വ്യാ​ജ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച് വാ​യ്പ നേ​ടു​ന്ന​തി​ൽ വി​ദ​ഗ്ധ​നാ​യ ആ​ഷി​ഖ് ഒ​ളി​വി​ലാ​ണെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ട്ട​വാ​ര​യി​ൽ മൈ​ൽ​സ് ഓ​ഫ് ഫ​യ​ൽ​സ് എ​ന്റ​ർ​പ്രൈ​സ​സ് എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സ്ഥാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന ഇ​യാ​ൾ മു​ദ്ര പോ​ലു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം നി​ര​വ​ധി വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി ഫ​ണ്ട് നേ​ടാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ച​താ​യും പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ല്ലി​ക്ക​ട്ടെ ബ്രാ​ഞ്ചി​ൽ അ​ഭി​ഷേ​ക് ന​ന്ദ​യു​ടെ ശി​പാ​ർ​ശ​യി​ലൂ​ടെ അ​നു​വ​ദി​ച്ച എ​ല്ലാ വാ​യ്പ​ക​ളും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Fraud CaseArrestcentral schemeBanglore News
    News Summary - Central scheme fraud by creating fake company; Five arrested
    Similar News
    Next Story
    X