Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightക​ർ​ണാ​ട​ക ജാ​തി...
    Metro
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 9:30 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 9:30 AM IST

    ക​ർ​ണാ​ട​ക ജാ​തി സ​ർ​വേ​ക്കെ​തി​രെ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ക​ർ​ണാ​ട​ക ജാ​തി സ​ർ​വേ​ക്കെ​തി​രെ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ
    cancel

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​ർ​വേ (ജാ​തി സ​ർ​വേ) കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​വേ​യു​ടെ മ​റ​വി​ലു​ള്ള സെ​ൻ​സ​സ് മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ക​ർ​ണാ​ട​ക ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​നു വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ സോ​ളി​സി​റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ (എ.​എ​സ്.​ജി) അ​ര​വി​ന്ദ് കാ​മ​ത്ത് കേ​ന്ദ്രം ന​ട​ത്തു​ന്ന സെ​ൻ​സ​സ് മാ​ത്ര​മേ സു​ര​ക്ഷി​ത​വും നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത​വു​മാ​യ ഡേ​റ്റ പ്രോ​സ​സി​ങ് ന​ൽ​കു​ന്നു​ള്ളൂ എ​ന്ന് വാ​ദി​ച്ചു. ഇ​ട​ക്കാ​ല ഉ​ത്ത​ര​വ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​ള്ള ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് വി​ഭു ബ​ഖ്രു, ജ​സ്റ്റി​സ് സി.​എം. ജോ​ഷി എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച് വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​ത് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​ത്തേ​ക്ക് മാ​റ്റി.

    സാ​മൂ​ഹി​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്ഥി​തി അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ജാ​തി അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള സ​ർ​വേ​യെ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്ത് അ​ഖി​ല ഭാ​ര​ത വീ​ര​ശൈ​വ ലിം​ഗാ​യ​ത് മ​ഹാ​സ​ഭ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ രാ​ജ്യ വൊ​ക്ക​ലി​ഗ സം​ഘം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി​ക​ളാ​ണ് ബെ​ഞ്ച് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ട​നീ​ളം ന​ട​ക്കു​ന്ന എ​ണ്ണ​ൽ പ്ര​ക്രി​യ​ക്ക് ഇ​ട​ക്കാ​ല സ്റ്റേ ​വേ​ണ​മെ​ന്ന് ഹ​ര​ജി​ക​ളി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. സെ​ൻ​സ​സ് നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ജാ​തി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​വും കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഏ​ക ആ​ധി​കാ​രി​ക സെ​ൻ​സ​സ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​താ​യി കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​തി​ന​കം വി​ജ്ഞാ​പ​നം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് എ.​എ​സ്.​ജി വാ​ദി​ച്ചു. സെ​ൻ​സ​സി​ലെ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ഗ​സ​റ്റ് വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​വേ​യി​ൽ അ​ത്ത​ര​മൊ​രു ഉ​ത്ത​ര​വ് നി​ല​വി​ലി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍വേ​യു​ടെ രൂ​പ​ക​ല്‍പ​ന​യി​ലെ പി​ഴ​വു​ക​ള്‍ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കാ​തെ അ​ത് സ്റ്റേ ​ചെ​യ്യാ​ന്‍ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​റി​നു​വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ മു​തി​ര്‍ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ന്‍ അ​ഭി​ഷേ​ക് മ​നു സി​ങ്‍വി പ​റ​ഞ്ഞു. പു​ട്ട​സ്വാ​മി വി​ധി​ന്യാ​യ​ത്തി​ല്‍ പോ​ലും ക്ഷേ​മ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​യി ഡേ​റ്റ ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ അ​ധി​കാ​രം സു​പ്രീം​കോ​ട​തി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ജാ​തി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​വും ജാ​തി​ക​ളു​ടെ വ​ർ​ഗീ​ക​ര​ണ​വും എ​ന്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച് ക​ർ​ണാ​ട​ക പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ ക​മീ​ഷ​നോ​ട് ആ​രാ​ഞ്ഞു. മു​ൻ സ​ർ​വേ​യി​ൽ ചി​ല ജാ​തി​ക​ളെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​താ​യി നി​വേ​ദ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ജാ​തി പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ക​മീ​ഷ​നു വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ പ്ര​ഫ. ര​വി​വ​ർ​മ കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Karnatakacentral governmentcaste survey
    News Summary - Central government moves High Court against Karnataka caste survey
    Similar News
    Next Story
    X