    മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി; കേന്ദ്രം ഫണ്ട് വൈകുന്നു; നാല് മാസമായി വേതനമില്ല

    ബംഗളൂരു: കർണാടകയിലെ മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിലെ (എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എ) ഔട്ട്‌സോഴ്‌സ് ജീവനക്കാർക്ക് കഴിഞ്ഞ നാല് മാസമായി ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് പരാതി. 27 ദുരന്ത നിവാരണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, 27 ജില്ല അക്കൗണ്ട് മാനേജർമാർ, 202 ടെക്നിക്കൽ കോഓഡിനേറ്റർമാർ, മറ്റുള്ളവർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ 3657 ഔട്ട്‌സോഴ്‌സ് ജീവനക്കാർ സംസ്ഥാനത്ത് ഈ പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

    ജൂലൈ മുതൽ ഈ തൊഴിലാളികൾക്ക് ശമ്പളം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 10 മാസമായി യാത്ര, ക്ഷാമബത്തകളും കുടിശ്ശികയാണ്. ആവശ്യമായ ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നതിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടതിനാലാണ് പേമെന്റുകൾ വൈകുന്നതെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്.

    10,000 രൂപ മുതൽ 45,000 രൂപ വരെ ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ജീവനക്കാർ തങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ച് വർധിച്ചുവരുന്ന ആശങ്കകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഗ്രാമത്തിലെത്തി ജോലി ചെയ്യാൻ ബസ് ചാർജ് അടക്കാൻ പണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. കുട്ടികളുടെ സ്കൂൾ ഫീസും കുടുംബത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ചെലവുകളും വഹിക്കാൻ പാടുപെടുന്നവരും ഏറെയാണ്.

    വൈ​വി​ധ്യ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കേ​ന്ദ്ര നി​ല​പാ​ട് വെ​ല്ലു​വി​ളി -​പ്രിയങ്ക് ഖാ​ർ​ഗെ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി ദേ​ശീ​യ ഗ്രാ​മീ​ണ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ, ജോ​ലി​ക​ളു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണം, ല​ളി​ത​വ​ൽ​ക്ക​രി​ച്ച സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ ഉ​പ​യോ​ഗം എ​ന്നി​വ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക ഗ്രാ​മ​വി​ക​സ​ന, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് രാ​ജ് മ​ന്ത്രി പ്രി​യ​ങ്ക് ഖാ​ർ​ഗെ പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ന്നാ​ൽ യു.​പി.​എ സ​ർ​ക്കാ​ർ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന നി​യ​മം 20 വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ടു​മ്പോ​ൾ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ഗ്രാ​മീ​ണ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​യോ​ജ​നം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത കു​ടി​യേ​റ്റം ത​ട​യു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​ത് പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്ക് വ​ഹി​ച്ചു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ക​ർ​ണാ​ട​ക 47 ല​ക്ഷം ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ഏ​ക​ദേ​ശം മൂ​ന്ന് കോ​ടി വ്യ​ക്തി​ദി​ന തൊ​ഴി​ൽ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും 16.7 ല​ക്ഷം ജോ​ലി​ക​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഈ ​പ​ദ്ധ ഇ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ഈ ​കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ല​രും എ​ങ്ങോ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും കു​ടി​യേ​റാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​കു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ല​പ്പെ​ട്ട ആ​സ്തി​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നും ഈ ​പ​ദ്ധ​തി സ​ഹാ​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ​ല ത​ര​ത്തി​ൽ, ജോ​ലി​ക്കാ​യു​ള്ള ആ​വ​ശ്യം ഇ​പ്പോ​ൾ നേ​രി​ട്ട് ഗ്രാ​മ​വാ​സി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​മാ​ണ് വ​രു​ന്ന​തെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ വി​കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത ഭ​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ ഇ​ത് സ​ഹാ​യി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ക​ണ്ണി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് കാ​ണു​ന്ന​ത് എ​ന്ന​ത് നി​ർ​ഭാ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​ണ്. ഒ​രി​ക്ക​ൽ ഇ​തി​നെ "ഒ​രു വ​ലി​യ ദു​ര​ന്തം" എ​ന്നും യു​പി​എ സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ പ​രാ​ജ​യ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണം എ​ന്നും വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യി​ൽ നി​ന്ന് ന​മു​ക്ക് എ​ന്ത് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്ക​മെ​ന്നും ഖാ​ർ​ഗെ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​ദ്ധ​തി​ക്കു​വേ​ണ്ടി ജി​യോ-​ഫെ​ൻ​സി​ങ്ങും നാ​ഷ​ന​ൽ മൊ​ബൈ​ൽ മോ​ണി​റ്റ​റിം​ഗ് സി​സ്റ്റ​വും ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് അ​ഴി​മ​തി കു​റ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ചു. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യു​ടെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ ലോ​ഗി​ൻ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്നു. ഇ​ര​ട്ടി ഹാ​ജ​ർ പോ​ലു​ള്ള പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​പ്പോ​ഴും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ അ​ഴി​മ​തി പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​യും ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല. ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച ചി​ല വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ളും കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​പ്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ജോ​ലി​യു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗം ല​ളി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ക​ർ​ണാ​ട​ക പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ല വ​കു​പ്പു​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​ക ഫ​ണ്ട് വി​ഹി​ത​മി​ല്ല. ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​ന് ഒ​രു ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ ഒ​രു പി‌.​എ​ച്ച്‌.​സി നി​ർ​മി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് അ​തി​നാ​യി എം‌.​ജി‌.​എ​ൻ‌.​ആ​ർ‌.​ഇ‌.​ജി.‌​എ​സി​നെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. കൂ​ടാ​തെ, ഒ​രു വ​കു​പ്പി​ന് ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ജോ​ലി​ക​ളു​ടെ ത​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ചി​ല നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ ഖ​ര​മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണം, മ​ലി​ന​ജ​ല സം​സ്ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി എം‌.​ജി‌.​എ​ൻ‌.​ആ​ർ‌.​ഇ‌.​ജി.‌​എ​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വൈ​വി​ധ്യ​വ​ൽ​ക്ക​രി​ക്കാ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​തി​നാ​യു​ള്ള കേ​ന്ദ്രാ​നു​മ​തി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് വെ​ല്ലു​വി​ളി നി​റ​ഞ്ഞ​താ​ണെ​ന്ന് ഖാ​ർ​ഗെ പ​റ​ഞ്ഞു.

