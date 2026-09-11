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    കാ​വേ​രി ജ​ല ത​ർ​ക്കം സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കും -എ​ൻ. ച​ലു​വ​രാ​യ​സ്വാ​മി

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    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​ത് മു​ത​ൽ 15 ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് ത​മി​ഴ്‌​നാ​ടി​ന് 6,000 ക്യു​സെ​ക്‌​സ് വെ​ള്ളം ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക​യോ​ട് കാ​വേ​രി വാ​ട്ട​ർ റെ​ഗു​ലേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​ (സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​ആ​ർ.​സി) നി​ർ​ദ്ദേ​ശിച്ചിട്ടുണ്ട്
    കാ​വേ​രി ജ​ല ത​ർ​ക്കം സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കും -എ​ൻ. ച​ലു​വ​രാ​യ​സ്വാ​മി
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    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ത​മി​ഴ്‌​നാ​ടി​ന് പ്ര​തി​ദി​നം 6,000 ക്യു​സെ​ക്‌​സ് കാ​വേ​രി വെ​ള്ളം വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​തി​രെ ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ സു​പ്രീം കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന ജ​ല​വി​ഭ​വ മ​ന്ത്രി എ​ൻ. ച​ലു​വ​രാ​യ​സ്വാ​മി പ​റ​ഞ്ഞു. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​ത് മു​ത​ൽ 15 ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് ത​മി​ഴ്‌​നാ​ടി​ന് 6,000 ക്യു​സെ​ക്‌​സ് വെ​ള്ളം ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക​യോ​ട് കാ​വേ​രി വാ​ട്ട​ർ റെ​ഗു​ലേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ (സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​ആ​ർ.​സി) നി​ർ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​റു​മാ​യി ഇ​ക്കാ​ര്യം വി​ശ​ദ​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്‍റെ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശ​ക​രു​മാ​യും കൂ​ടി​യാ​ലോ​ചി​ച്ച ശേ​ഷം സു​പ്രീം കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹ​ര​ജി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു​വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രി മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​തി​രെ സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​ആ​ർ.​സി​യി​ൽ പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധ​നാ ഹ​ർ​ജി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രോ​ട് നി​ർ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യു​ടെ ജ​ല​സം​ഭ​ര​ണി​ക​ളി​ലെ ജ​ല​നി​ര​പ്പ് കു​റ​വാ​ണെ​ന്നും ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കു​ള്ളി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ സ്ഥി​തി മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ക​യു​ള്ളൂ​വെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. സു​പ്രീം കോ​ട​തി​യി​ൽ സം​സ്ഥ​ന​ത്തി​ന്‍റെ താ​ൽ​പ്പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ്ര​ത്യേ​ക അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നെ നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യം സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - Cauvery water dispute will be taken to Supreme Court
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