    date_range 18 Nov 2025 8:18 AM IST
    date_range 18 Nov 2025 8:18 AM IST

    കാ​ലി​ കട​ത്ത്: മൂ​ന്നു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    മം​ഗ​ളൂ​രു: മൂ​ഡ്ബി​ദ്രി താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ഹൊ​സ്മ​രു-​നെ​ല്ലി​ക്ക​രു​വി​ന് സ​മീ​പം ടാ​റ്റ ഏ​സ് ക​ണ്ടെ​യ്ന​ർ വാ​ഹ​നം പൊ​ലീ​സ് ത​ട​ഞ്ഞു​നി​ർ​ത്തി അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ളെ ക​ട​ത്തി​യ​തി​ന് മൂ​ന്നു പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റു​ചെ​യ്തു. മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ദ്യ​പാ​ടി എ​ന്ന മു​ഹ​മ്മ​ദ് മ​ൻ​സൂ​ർ (23), മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ശ്വ​ദ് (31),അ​ബ്ദു​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് നി​ഷാം (32) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    നി​യ​മം ലം​ഘി​ച്ച് മൂ​ന്നു ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ളെ ക​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​തി​ക​ൾ എ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.ഒ​ന്നാം പ്ര​തി​യാ​യ മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ദ്യ​പാ​ടി​ക്കെ​തി​രെ വി​വി​ധ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി നേ​ര​ത്തേ 29 കേ​സു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ശ്വ​ദി​നെ​തി​രെ ഉ​ള്ളാ​ളി​ൽ ഗോ​വ​ധ നി​രോ​ധ​ന നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം കേ​സ് നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്.

    News Summary - Cattle smuggling: Three arrested
