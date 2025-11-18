കാലി കടത്ത്: മൂന്നുപേർ അറസ്റ്റിൽtext_fields
മംഗളൂരു: മൂഡ്ബിദ്രി താലൂക്കിലെ ഹൊസ്മരു-നെല്ലിക്കരുവിന് സമീപം ടാറ്റ ഏസ് കണ്ടെയ്നർ വാഹനം പൊലീസ് തടഞ്ഞുനിർത്തി അനധികൃതമായി കന്നുകാലികളെ കടത്തിയതിന് മൂന്നു പേരെ അറസ്റ്റുചെയ്തു. മൻസൂർ അദ്യപാടി എന്ന മുഹമ്മദ് മൻസൂർ (23), മുഹമ്മദ് അശ്വദ് (31),അബ്ദുൽ മുഹമ്മദ് നിഷാം (32) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.
നിയമം ലംഘിച്ച് മൂന്നു കന്നുകാലികളെ കടത്തുകയായിരുന്നു പ്രതികൾ എന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.ഒന്നാം പ്രതിയായ മൻസൂർ അദ്യപാടിക്കെതിരെ വിവിധ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലായി നേരത്തേ 29 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. മുഹമ്മദ് അശ്വദിനെതിരെ ഉള്ളാളിൽ ഗോവധ നിരോധന നിയമപ്രകാരം കേസ് നിലവിലുണ്ട്.
