    Metro
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 9:45 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 9:45 AM IST

    ജാ​തി സ​ർ​വേ 22 മു​ത​ൽ

    ജാ​തി സ​ർ​വേ 22 മു​ത​ൽ
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 22 മു​ത​ല്‍ ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ ഏ​ഴ് വ​രെ സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​ർ​വേ ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. 2015ല്‍ ​ന​ട​ത്തി​യ ജാ​തി സെ​ന്‍സ​സി​നെ​തി​രെ വൊ​ക്ക​ലി​ഗ, ലിം​ഗാ​യ​ത്ത്​ സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ എ​തി​ർ​പ്പു​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു.

    സ​ർ​വേ സ​മ്പൂ​ർ​ണ​മ​ല്ലെ​ന്നും അ​ശാ​സ്​​ത്രീ​യ​മാ​യാ​ണ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു ആ​രോ​പ​ണം. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളാ​യ ബി.​ജെ.​പി​യും ജെ.​ഡി -എ​സും നി​ല​വി​ലെ ജാ​തി സെ​ൻ​സ​സി​നെ എ​തി​ർ​ത്തി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ പു​തി​യ സ​ർ​വേ​ക്ക്​ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. നി​ല​വി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക സ്ഥി​തി അ​റി​യു​ന്ന​തി​നാ​യി പു​തി​യ സ​ർ​വേ ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:SiddaramaiahmetroKarnataka Newscaste survey
    News Summary - Caste Survey starts from September 22nd
