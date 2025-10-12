Begin typing your search above and press return to search.
    വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​നി​ൽ 40,000 കേ​സു​ക​ൾ കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്നു

    ക​ർ​ണാ​ട​ക ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​നി​ൽ (കെ.​ഐ.​സി) കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത് 40,040 കേ​സു​ക​ൾ. ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ കേ​സു​ക​ൾ ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​ർ​ബ​നി​ൽ നി​ന്നാ​ണെ​ന്ന് കെ.​ഐ.​സി ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഡോ. ​ഹ​രീ​ഷ് കു​മാ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ബെ​ള​ഗാ​വി​യി​ൽ നി​ന്ന് 3570, റാ​യ്ച്ചൂ​രി​ൽ നി​ന്ന് 2220, ബാ​ഗ​ൽ​കോ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന് 2151, കോ​ലാ​റി​ൽ നി​ന്ന് 2103 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് തീ​ർ​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട കേ​സു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം.

    കു​ട​കി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കു​റ​വ് (45) കേ​സു​ക​ൾ. അ​വ​ലോ​ക​ന യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​മാ​രോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​റ്റൊ​രു കെ.​ഐ.​സി ക​മീ​ഷ​ണ​റാ​യ കെ. ​ബ​ദ്‌​റു​ദ്ദീ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ കെ.​ഡി.​പി യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നും ക​മീ​ഷ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

