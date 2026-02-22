Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightനിയമലംഘനം നടത്തിയ...
    Metro
    Posted On
    date_range 22 Feb 2026 9:05 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Feb 2026 9:05 AM IST

    നിയമലംഘനം നടത്തിയ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തു

    text_fields
    bookmark_border
    28 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 9.35 ലക്ഷം പിഴ
    നിയമലംഘനം നടത്തിയ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തു
    cancel

    ബംഗളൂരു: കർണാടക പ്രൈവറ്റ് മെഡിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് (കെ.പി.എം.ഇ) നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നിരവധി ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും രണ്ട് ഡസനിലധികം സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പിഴ ചുമത്തുകയും ചെയ്തു. 65 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 28 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലംഘനത്തിന്റെ ആഘാതം അടിസ്ഥാനമാക്കി 10,000 മുതൽ 50,000 രൂപ വരെ പിഴ ചുമത്തി. പിഴയായി ആകെ 9.35 ലക്ഷം രൂപ ഈടാക്കി.

    ബംഗളൂരുവിലെ സഹകർ നഗറിലെ ആർ.എം.എസ് ലേഔട്ടിലുള്ള ആസ്ത ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സെന്ററിനെതിരെ എഫ്‌.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.നാല് കേസുകൾ കർശന നടപടികൾക്കായി കർണാടക മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിന് (കെ.എം.സി) കൈമാറി. ഒരു ആശുപത്രി രോഗികൾക്ക് പണം തിരികെ നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അവർ അത് തിരികെ നൽകാൻ ഉത്തരവിട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:legal violationscasehealth institutions
    News Summary - Cases Filed Against Health Institutions for Legal Violations
    Similar News
    Next Story
    X