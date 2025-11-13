Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 11:34 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 11:34 AM IST

    കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ലി​നെ​തി​രെ സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണം; ഇ​രി​ക്കൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി പ​രാ​തി ന​ൽ​കി

    കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ലി​നെ​തി​രെ സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണം; ഇ​രി​ക്കൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി പ​രാ​തി ന​ൽ​കി
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ണ്ണൂ​ർ ഇ​രി​ക്കൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ അ​ധ്യാ​പി​ക​യു​ടെ മൊ​ബൈ​ൽ ന​മ്പ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വ്യാ​ജ ഫേ​സ്ബു​ക്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് ഉ​ണ്ടാ​ക്കി എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ലി​നെ​തി​രെ സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണം. മൈ​സൂ​രു​വി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന അ​ധ്യാ​പി​ക​യു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ൽ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    കു​ണ്ട​റ ബേ​ബി എ​ന്ന അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ന്നി​രു​ന്ന​ത്. കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ലി​ന്റെ ഓ​ഫി​സ് വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ അ​ധ്യാ​പി​ക​യു​ടെ ന​മ്പ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് അ​ക്കൗ​ണ്ട് സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​ത് എ​ന്നു ക​ണ്ടെ​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ഴാ​ണ് അ​ധ്യാ​പി​ക​യും ഇ​ക്കാ​ര്യ​മ​റി​യു​ന്ന​ത്. പ​ത്തു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് സ​ഹോ​ദ​രി വി​ദേ​ശ​ത്ത് പോ​കു​മ്പോ​ൾ അ​ധ്യാ​പി​ക​ക്ക് ​കൈ​മാ​റി​യ ഫോ​ൺ ന​മ്പ​റാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്.

    വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞ ഉ​ട​ൻ അ​ധ്യാ​പി​ക മൈ​സൂ​രു സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. പൊ​ലീ​സ് എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ. ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് സൈ​ബ​ർ​ സെ​ല്ലി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​മാ​രം​ഭി​ച്ചു. വ്യാ​ജ ഐ​ഡി നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തി പേ​ജ് നീ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി​യി​ലെ ആ​വ​ശ്യം.

    TAGS:Cyber AttackKC Venugopal
    News Summary - case on allegation cyber attack against KC Venupgopal
