Madhyamam
    Metro
    date_range 12 Dec 2025 10:57 AM IST
    date_range 12 Dec 2025 10:57 AM IST

    ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാ​മി​ലെ വി​ദ്വേ​ഷ പോ​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ സ്വ​മേ​ധ​യാ കേ​സെ​ടു​ത്തു

    ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാ​മി​ലെ വി​ദ്വേ​ഷ പോ​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ സ്വ​മേ​ധ​യാ കേ​സെ​ടു​ത്തു
    മം​ഗ​ളൂ​രു: വ​ർ​ഗീ​യ വി​ദ്വേ​ഷം വ​ള​ർ​ത്തു​ക, അ​ക്ര​മ​ത്തെ മ​ഹ​ത്വ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ക, ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​കാ​ര ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാ​മി​ൽ പ്ര​കോ​പ​ന​പ​ര​മാ​യ നി​ര​വ​ധി പോ​സ്റ്റു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് സ്വ​മേ​ധ​യാ കേ​സെ​ടു​ത്തു.

    മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന ക​ങ്ക​നാ​ടി ടൗ​ൺ പൊ​ലീ​സ് സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ അ​നി​ത നി​ക്ക​മാ​ണ് എ​ഫ്‌.​ഐ.​ആ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്.

    പ്ര​കോ​പ​ന​പ​ര​മാ​യ ഉ​ള്ള​ട​ക്കം പ​ങ്കി​ടു​ന്ന ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം 16 ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാം അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലെ പോ​സ്റ്റു​ക​ളി​ലും സ്റ്റോ​റി​ക​ളി​ലും പി​സ്റ്റ​ളു​ക​ൾ, റി​വോ​ൾ​വ​റു​ക​ൾ, വാ​ളു​ക​ൾ, വ​ടി​വാ​ളു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്ന അ​ജ്ഞാ​ത വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. ചി​ല​ർ മു​ഖം​മൂ​ടി ധ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ലാ​ണ് ആ​യു​ധ​മേ​ന്തി​യ​തെ​ന്നും എ​ഫ്‌.​ഐ.​ആ​റി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    മ​ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ട​യി​ൽ വി​ദ്വേ​ഷം വ​ള​ർ​ത്താ​നും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നും സ​മാ​ധാ​ന​വും സാ​മു​ദാ​യി​ക ഐ​ക്യ​വും ത​ക​ർ​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​മെ​ന്നാ​ണ് എ​ഫ്‌.​ഐ.​ആ​റി​ലു​ള്ള​ത്. ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാം അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്ക് പി​ന്നി​ലു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ന്നു​വ​രു​ക​യാ​ണ്.

