വിദേശ കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് ജോലി നൽകി; റിസോർട്ട് ഉടമയായ യുവമോർച്ച നേതാവിനെതിരെ കേസ്

വിദേശ കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് ജോലി നൽകി; റിസോർട്ട് ഉടമയായ യുവമോർച്ച നേതാവിനെതിരെ കേസ്text_fields
മംഗളൂരു: അനധികൃത വിദേശ കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് ജോലി നൽകി എന്നതിന് റിസോർട്ട് ഉടമക്കെതിരെ ബ്രഹ്മാവർ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ഭാരതീയ ജനത യുവ മോർച്ച ഉഡുപ്പി ജില്ല പ്രസിഡന്റ് പൃഥ്വിരാജ് ഷെട്ടി ബില്ലാടിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള റിസോർട്ടിൽ അനധികൃതമായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന വിദേശ കുടിയേറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് കേസ്. ഗർഭിണിയായ വിദേശ വനിത ബർക്കൂറിലെ ഗവ. ആശുപത്രിയിൽ വൈദ്യസഹായം തേടിയതിനെതുടർന്നാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. ആശുപത്രി അധികൃതർ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളും അനുബന്ധരേഖകളും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
വ്യക്തിയുടെ പക്കൽ ഒരു രേഖയും ഇല്ലെന്ന് അവരെ അറിയിച്ചു. ഇതേത്തുടർന്ന് ബ്രഹ്മാവർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം അറിയിച്ചു. റിപ്പോർട്ടിന് മറുപടിയായി ബ്രഹ്മാവർ പൊലീസ് സബ്-ഇൻസ്പെക്ടർ ഹനെഹള്ളി ഗ്രാമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കുറടി ശങ്കമ്മ തായ് റിസോർട്ടിൽ അന്വേഷണം നടത്തി. അന്വേഷണത്തിൽ റീപക് ദമായ് (28), സുനിത ദമായ് (27), ഊർമിള (19), കൈലാഷ് ദമായ് (18), കപിൽ ദമായ് (19), സുനിത ദമായ് (21), മൂന്ന് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികൾ എന്നിങ്ങനെ ഒമ്പത് പേരുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തി. ഇവരെല്ലാം റിസോർട്ടിലെ അനധികൃത താമസക്കാരാണ്.പൊലീസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ഒമ്പത് പേരിൽ ആർക്കും ഇന്ത്യൻ പൗരത്വമില്ല.
ജന്മദേശം തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ നൽകാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, പാസ്പോർട്ടുകൾ, യാത്രാ രേഖകൾ, വിസകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഒരുതരത്തിലുള്ള തിരിച്ചറിയൽ രേഖയും വ്യക്തികളുടെ കൈവശം ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നും ഇത് അവർ നിയമവിരുദ്ധമായി ഇന്ത്യയിൽ പ്രവേശിച്ചതാണോ എന്ന സംശയത്തിലേക്ക് നയിച്ചുവെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. അവരുടെ ദേശീയതയോ നിയമപരമായ നിലയോ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന രേഖകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ബ്രഹ്മാവർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു ഔപചാരിക കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തികളുടെ ഉത്ഭവവും ഇന്ത്യയിൽ അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും നിർണയിക്കാൻ നിലവിൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.
