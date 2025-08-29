Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    29 Aug 2025 10:31 AM IST
    Updated On
    29 Aug 2025 10:31 AM IST

    വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​ചാ​ര​ണം: പു​ണ്യക്ഷേ​ത്രം സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി അം​ഗ​ത്തി​ന് എ​തി​രെ കേ​സ്

    വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​ചാ​ര​ണം: പു​ണ്യക്ഷേ​ത്രം സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി അം​ഗ​ത്തി​ന് എ​തി​രെ കേ​സ്
    മം​ഗ​ളൂ​രു: സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വി​ദ്വേ​ഷം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി അ​ത് യൂ​ട്യൂ​ബി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു​വെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് പു​ണ്യ ക്ഷേ​ത്ര സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി​യി​ലെ വ​സ​ന്ത് ഗി​ലി​യാ​റി​നെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ത്തു. സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ശേ​ഖ​ർ ലൈ​ല ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ബെ​ൽ​ത്ത​ങ്ങാ​ടി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ബി.​എ​ൻ.​എ​സ് സെ​ക്ഷ​ൻ 196(1)(എ), 353(2) ​എ​ന്നി​വ പ്ര​കാ​രം കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്.

    ബെ​ൽ​ത്ത​ങ്ങാ​ടി​യി​ലെ ഹി​ന്ദു​ക്ക​ളു​ടെ വീ​ടു​ക​ളി​ലെ ‘തു​ള​സി’ തൈ​ക​ൾ മി​ഷ​ന​റി​മാ​രു​ടെ സ്വാ​ധീ​ന​ത്താ​ൽ കു​രി​ശു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചു​വെ​ന്ന് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ന​ട​ന്ന ‘ധ​ർ​മ സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​മ്മേ​ള​ന’​ത്തി​ൽ ഗി​ലി​യാ​ർ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​സം​ഗം ലൈ​ല പ​രാ​തി​യി​ൽ എ​ടു​ത്തു​കാ​ട്ടി.

    ഗ്രാ​മ​വി​ക​സ​ന പ​രി​പാ​ടി ഹി​ന്ദു​ക്ക​ളു​ടെ വീ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ ‘തു​ള​സി’ ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ച്ചു​വെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യെ​ന്നും ഗി​ലി​യാ​ർ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ലു​ണ്ട്. ഈ ​പ്ര​സ്താ​വ​ന വി​വി​ധ മ​ത​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​പ്പെ​ട്ട ആ​ളു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ തെ​റ്റി​ദ്ധാ​ര​ണ പ​ര​ത്താ​നും വ​ർ​ഗീ​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ൻ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ആ​ഗ​സ്റ്റ് ആ​ദ്യം, ഫേ​സ്ബു​ക്കി​ൽ സ​മാ​ന​മാ​യ പ്ര​കോ​പ​ന​പ​ര​മാ​യ പോ​സ്റ്റി​ന് ലൈ​ല ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഗി​ലി​യാ​റി​നെ​തി​രെ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

