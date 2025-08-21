Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 12:01 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 12:01 PM IST

    മു​സ്‍ലിം വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന: ബി.​ജെ.​പി എം.​എ​ൽ.​എ യ​ത്നാ​ലി​നെ​തി​രെ കേ​സ്

    Basanagowda Patil Yatnal
    ബ​സ​ന​ഗൗ​ഡ പാ​ട്ടീ​ൽ യ​ത്നാ​ൽ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മു​സ്‍ലിം വ​നി​ത​ക​ളെ അ​പ​കീ​ർ​ത്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന പ്ര​സ്താ​വ​ന ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന പ​രാ​തി​യി​ൽ വി​ജ​യ​പു​ര​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ബി.​ജെ.​പി എം.​എ​ൽ.​എ ബ​സ​ന​ഗൗ​ഡ പാ​ട്ടീ​ൽ യ​ത്നാ​ലി​നെ​തി​രെ കൊ​പ്പാ​ൽ ടൗ​ൺ പൊ​ലീ​സ് കേ​​സെ​ടു​ത്തു. അ​ബ്ദു​ൽ ക​ലാം എ​ന്ന​യാ​ൾ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്.

    ആ​ഗ​സ്റ്റ് 11ന് ​കൊ​പ്പാ​ല ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ കു​റു​ബ​ര ഒ​നി​യി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട ഗ​വി​സി​ദ്ധ​പ്പ നാ​യ​കി​ന്റെ വീ​ട് യ​ത്നാ​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ടെ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് ന​ട​ത്തി​യ വി​വാ​ദ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യാ​ണ് കേ​സി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച​ത്. ‘മു​സ്‍ലിം വ​നി​ത​ക​​ളെ വി​വാ​ഹം ചെ​യ്യു​ന്ന ഹി​ന്ദു യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​ഞ്ചു​ല​ക്ഷം രൂ​പ ഇ​ൻ​സെ​ന്റി​വാ​യി ന​ൽ​കും’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​സ്താ​വ​ന. ഇ​തു വ്യാ​പ​ക​മാ​യ വി​മ​ർ​ശ​നം ക്ഷ​ണി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. മോ​ശം ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​​ടെ​യു​ള്ള യ​ത്നാ​ലി​ന്റെ പ്ര​സ്താ​വ​ന, മു​സ്‍ലിം സ്ത്രീ​ക​ള അ​വ​മ​തി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് പ​രാ​തി​യി​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ ക​ലാം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    വ​ർ​ഗീ​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് വ​ഴി​വെ​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം പ്ര​സ്താ​വ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന എം.​എ​ൽ.​എ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ​രാ​തി​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ഭാ​ര​തീ​യ ന്യാ​യ സം​ഹി​ത​യി​ലെ 196 ഒ​ന്ന് എ, 299, 353 ​ര​ണ്ട് എ​ന്നീ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ചു​മ​ത്തി​യാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി എം.​എ​ൽ.​എ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്.

    TAGS:Bengaluru NewsCase filedBasangouda Yatnal
