    date_range 3 Jan 2026 9:47 AM IST
    date_range 3 Jan 2026 9:47 AM IST

    ബെ​ല്ലാ​രി സം​ഘ​ർ​ഷം; എം.​എ​ൽ.​എ ജ​നാ​ർ​ദ​ന റെ​ഡ്ഡി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 10 പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സ്

    ബെ​ല്ലാ​രി സം​ഘ​ർ​ഷം; എം.​എ​ൽ.​എ ജ​നാ​ർ​ദ​ന റെ​ഡ്ഡി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 10 പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സ്
    സം​ഘ​ര്‍ഷ സ്ഥ​ല​ത്ത് ക്യാ​മ്പ് ചെ​യ്യു​ന്ന പൊ​ലീ​സ് സ​ന്നാ​ഹം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബെ​ല്ലാ​രി ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ നി​യ​മ​സ​ഭാം​ഗ​ത്തി​ന്റെ വീ​ടി​നു സ​മീ​പം ബാ​ന​റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ച്ചൊ​ല്ലി വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ഉ​ണ്ടാ​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ബി.​ജെ.​പി എം.​എ​ൽ.​എ ജി. ​ജ​നാ​ർ​ദ​ന റെ​ഡ്ഡി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 10 പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ത്തു. രാ​ജ​ശേ​ഖ​ര്‍ എ​ന്ന കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ന്‍ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ബി.​ജെ.​പി എം.​എ​ല്‍.​എ ജ​നാ​ർ​ദ​ന റെ​ഡ്ഡി​ക്കെ​തി​രെ കൊ​ല​ക്കു​റ്റം ചു​മ​ത്തി പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു. ബെ​ല്ലാ​രി സി​റ്റി എം.​എ​ൽ.​എ എ​ൻ. ഭ​ര​ത് റെ​ഡ്ഡി​യു​ടെ അ​ടു​ത്ത സ​ഹാ​യി ചാ​ന​ൽ ശേ​ഖ​റി​ന്റെ പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ​യാ​ണ് എ​ഫ്‌.​ഐ.​ആ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്.

    ഒ​ന്നാം പ്ര​തി ജ​നാ​ർ​ദ​ന റെ​ഡ്ഡി, ര​ണ്ടാം പ്ര​തി മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ ജി. ​സോ​മ​ശേ​ഖ​ര റെ​ഡ്ഡി, മൂ​ന്നാം പ്ര​തി എം.​എ​ൽ.​എ​യും മു​ൻ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ബി. ​ശ്രീ​രാ​മു​ലു, നാ​ലാം പ്ര​തി ബ​ല്ലാ​രി സി​റ്റി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ലെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് ശ്രീ​നി​വാ​സ് മോ​ത്ക​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് കേ​സ്. ബെ​ല്ലാ​രി​യി​ലെ വാ​ൽ​മീ​കി സ​ർ​ക്കി​ളി​ൽ വാ​ൽ​മീ​കി​യു​ടെ പ്ര​തി​മ അ​നാ​ച്ഛാ​ദ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക്കാ​യി ബാ​ന​റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് സി​രു​ഗു​പ്പ റോ​ഡി​ലെ ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വി​ന്റെ വ​സ​തി​ക്ക് സ​മീ​പം സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രു​ന്ന ബാ​ന​റു​ക​ൾ ജ​നാ​ർ​ദ​ന റെ​ഡ്ഡി​യും മ​റ്റു​ള്ള​വ​രും കീ​റി​മു​റി​ക്കു​ക​യും ഭ​ര​ത് റെ​ഡ്ഡി​യു​ടെ സ​ഹാ​യി​യാ​യ സ​തീ​ഷ് റെ​ഡ്ഡി എ​തി​ർ​പ്പ് പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ജ​നാ​ർ​ദ​ന റെ​ഡ്ഡി, സോ​മ​ശേ​ഖ​ര റെ​ഡ്ഡി, അ​വ​രു​ടെ അ​നു​യാ​യി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ മ​നഃ​പൂ​ർ​വം ബാ​ന​റു​ക​ൾ കീ​റി​ക്ക​ള​ഞ്ഞ​താ​യി ആ​രോ​പ​ണം ഉ​യ​ർ​ന്നു.

    സ​തീ​ഷ് റെ​ഡ്ഡി​യു​മാ​യും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഗ​ൺ​മാ​ൻ ബ​സ​വ​രാ​ജു​മാ​യും അ​വ​ർ വ​ഴ​ക്കു​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യും തു​ട​ര്‍ന്ന് അ​വ​രെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച​താ​യും ചാ​ന​ൽ ശേ​ഖ​ർ പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കാ​ൻ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് നേ​രെ​യും ക​ല്ലേ​റു​ണ്ടാ​യ​യി. നി​ര​വ​ധി പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. അ​വ​രു​ടെ മൊ​ബൈ​ല്‍ ന​മ്പ​റും തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ രേ​ഖ​ക​ളും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്ര​ണാ​തീ​ത​മാ​കു​മെ​ന്ന് ഭ​യ​ന്ന​പ്പോ​ൾ പൊ​ലീ​സ് ലാ​ത്തി​ചാ​ർ​ജ് ന​ട​ത്തു​ക​യും ജ​ന​ക്കൂ​ട്ട​ത്തെ പി​രി​ച്ചു​വി​ടാ​നും ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​നം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നും ആ​കാ​ശ​ത്തേ​ക്ക് വെ​ടി​യു​തി​ർ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ജ​നാ​ർ​ദ​ന റെ​ഡ്ഡി​യു​ടെ നി​ര്‍ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് വെ​ടി​വെ​പ്പ് ന​ട​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ഉ​ട​ന്‍ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് എം.​എ​ൽ.​എ ഭ​ര​ത് റെ​ഡ്ഡി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. സം​ഘ​ര്‍ഷം ന​ട​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് മു​ള​കു​പൊ​ടി​യും ക​ല്ലു​ക​ളു​ടെ വ​ന്‍ ശേ​ഖ​ര​വും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യും സം​ഭ​വം ആ​സൂ​ത്രി​ത​മാ​ണെ​ന്നും സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

