Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightവി​ദ്വേ​ഷ പോ​സ്റ്റ്:...
    Metro
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 11:47 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 11:47 AM IST

    വി​ദ്വേ​ഷ പോ​സ്റ്റ്: വി.​എ​ച്ച്.​പി നേ​താ​വി​നെ​തി​രെ കേ​സ്

    text_fields
    bookmark_border
    വി​ദ്വേ​ഷ പോ​സ്റ്റ്: വി.​എ​ച്ച്.​പി നേ​താ​വി​നെ​തി​രെ കേ​സ്
    cancel
    Listen to this Article

    മം​ഗ​ളൂ​രു: സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ വി​ദ്വേ​ഷ പോ​സ്റ്റ് പ​ങ്കു​വെ​ച്ച വി​ശ്വ​ഹി​ന്ദു പ​രി​ഷ​ത്ത് ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട-​ഉ​ഡു​പ്പി മേ​ഖ​ല ക​ൺ​വീ​ന​ർ ശ​ര​ൺ പ​മ്പ് ​വെ​ല്ലി​നെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ത്തു. വി​കാ​സ് എ​ന്ന​യാ​ൾ പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത വി​ദ്വേ​ഷ ക​മ​ന്റ് ശ​ര​ൺ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. തു​ട​ർ​ന്ന് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​നാ​യി ക​ദ്രി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് വി​ളി​പ്പി​ച്ചു. ശ​ര​ൺ പോ​സ്റ്റ് നീ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ഹാ​ജ​രാ​കാ​ൻ ശ​ര​ണി​ന് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് മം​ഗ​ളൂ​രു പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ സു​ധീ​ർ കു​മാ​ർ റെ​ഡ്ഡി അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsmetro newsLatest NewsBanglore News
    News Summary - Case against VHP leader
    Similar News
    Next Story
    X