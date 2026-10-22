കുടകിൽ കാർ കുളത്തിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് ദമ്പതികളും പിഞ്ചുകുഞ്ഞും മരിച്ചു

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കുടകിൽ കാർ കുളത്തിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് ദമ്പതികളും പിഞ്ചുകുഞ്ഞും മരിച്ചുtext_fields
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News Summary - Car Plunges into Pond in Kodagu; Couple and Toddler Die
മംഗളൂരു: കുടകിൽ സിദ്ധാപുരക്കടുത്ത ബനംഗലയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച അർധരാത്രി കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് കുളത്തിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് ദമ്പതികളും നാലു വയസ്സുള്ള മകളും മരിച്ചു. സിദ്ധാപുര പൈസാരിയിലെ കെ. വിജേഷ് (36), ഭാര്യ പമിത (34), മകൾ ലിയ (നാല്) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.
സിദ്ധാപുരയിൽ നിന്ന് ബനംഗലയിലേക്ക് കുടുംബം യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഡ്രൈവർക്ക് കാർ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് കുളത്തിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.ബുധനാഴ്ച രാവിലെ തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ വാഹനം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയത് കണ്ട് അധികൃതരെ അറിയിച്ചപ്പോഴാണ് സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞത്. തുടർന്ന് മൂന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ കാറിനുള്ളിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തു. സിദ്ധാപുര പൊലീസ് സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു
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