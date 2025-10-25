ഷിരാദി ചുരത്തിൽനിന്ന് കാർ താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 25 Oct 2025 7:56 AM IST
Updated Ondate_range 25 Oct 2025 7:56 AM IST
News Summary - Car carrying a family of four overturned into crane
മാരനഹള്ളിയിലെ ന്യൂ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിന് സമീപം വാഹനം നിയന്ത്രണംവിട്ട് കൊക്കയിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. നാട്ടുകാരാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് സഹായിച്ചത്.
മംഗളൂരു: സകലേഷ്പൂർ താലൂക്കിലെ ഷിരാദി ചുരം റോഡിൽ മാറനഹള്ളിക്ക് സമീപം നാലംഗ കുടുംബം സഞ്ചരിച്ച കാർ 100 അടി താഴ്ചയുള്ള കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു. ബെൽത്തങ്ങാടി ഗുരുവായനകെരെയിലെ നവോദയ സ്കൂളിലേക്ക് ഭാര്യക്കും രണ്ട് കുട്ടികൾക്കുമൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്ന ശിവമൊഗ്ഗയിൽനിന്നുള്ള അധ്യാപകനായ ഗോവിന്ദ നായികിന്റെ കാറാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.
