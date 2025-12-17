Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    17 Dec 2025 8:43 AM IST
    Updated On
    17 Dec 2025 8:43 AM IST

    മു​ട്ട കാ​ൻ​സ​റി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കു​മോ? സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ്വ​സി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി​

    മു​ട്ട കാ​ൻ​സ​റി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കു​മോ? സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ്വ​സി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി​
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മു​ട്ട​യി​ല്‍ കാ​ൻ​സ​റി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്ന വ​ര്‍ത്ത​ക​ളി​ല്‍ പ​രി​ഭ്രാ​ന്ത​രാ​കേ​ണ്ടെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി ദി​നേ​ശ് ഗു​ണ്ടു റാ​വു. ചി​ല ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളു​ടെ മു​ട്ട​ക​ളി​ൽ അ​ർ​ബു​ദ​കാ​രി​ക​ളാ​യ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​ഡി​യോ യൂ​ട്യൂ​ബ് ചാ​ന​ൽ സം​പ്രേ​ഷ​ണം ചെ​യ്ത​തി​നെ​ത്തു​ട​ര്‍ന്ന് മു​ട്ട ക​ഴി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് ആ​ളു​ക​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി പ്ര​ച​രി​ച്ചു.

    ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ള്‍ സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്‍റെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ല്‍ പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ല​ബോ​റ​ട്ട​റി പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കാ​യി സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള മു​ട്ട സാ​മ്പി​ളു​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ദോ​ഷ​ക​ര​മോ കാ​ൻ​സ​റി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന​തോ ആ​യ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഗു​ണ്ടു റാ​വു കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ത്ത​രം അ​ടി​സ്ഥാ​ന ര​ഹി​ത വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ച​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. തു​ട​ര്‍ന്നു ന​ട​ത്തി​യ ല​ബോ​റ​ട്ട​റി പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ മു​ട്ട​യി​ല്‍ അ​പ​ക​ട​കാ​രി​ക​ളാ​യ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും ഒ​രു പ്ര​ശ്ന​വും ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ്വ​സി​ക്ക​രു​തെ​ന്നും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    TAGS:CancerHealth MinisterEggSocial Media
