Madhyamam
    Metro
    date_range 12 Aug 2025 10:03 AM IST
    date_range 12 Aug 2025 10:03 AM IST

    സ​യ​ന്‍സ് ഗാ​ല​റി​യി​ല്‍ ‘ക​ലോ​റി- ദ ​ബ്രേ​ക്ക് ഡൗ​ൺ’ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ന്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    ഹെ​ബ്ബാ​ളി​ലെ സ​യ​ന്‍സ് ഗാ​ല​റി​യി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന ‘ക​ലോ​റി ദി ​ബ്രേ​ക്ക് ഡൗ​ൺ’ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ന്‍

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഹെ​ബ്ബാ​ളി​ലെ സ​യ​ന്‍സ് ഗാ​ല​റി​യി​ല്‍ ‘ക​ലോ​റി ദി ​ബ്രേ​ക്ക് ഡൗ​ൺ’ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ന്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ക​ർ​ണാ​ട​ക ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്, ഐ.​ടി-​ബി.​ടി, സ​യ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​എ​ക് രൂ​പ് കൗ​ർ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ബ​യോ​കോ​ൺ സ്ഥാ​പ​ക​യും സ​യ​ൻ​സ് ഗാ​ല​റി ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​വു​മാ​യ ഡോ. ​കി​ര​ൺ മ​ജും​ദാ​ർ ഷാ, ​ഗേ​റ്റ്സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്റെ ദ​ക്ഷി​ണ, ദ​ക്ഷി​ണ കി​ഴ​ക്ക​ൻ ഏ​ഷ്യ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഹ​രി മേ​നോ​ൻ, സ​യ​ൻ​സ് ഗാ​ല​റി സ്ഥാ​പ​ക ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​ജ​ഹ്ന​വി ഫാ​ൽ​ക്കി എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഭ​ക്ഷ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ശാ​സ്ത്രം, സം​സ്കാ​രം, രാ​ഷ്ട്രീ​യം എ​ന്നി​വ​യെ​ക​ക്കു​റി​ച്ചും നാം ​ക​ഴി​ക്കു​ന്ന ഭ​ക്ഷ​ണ​വു​മാ​യു​ള്ള മ​നു​ഷ്യ​രാ​ശി​യു​ടെ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ ബ​ന്ധ​വും ശാ​സ്ത്ര​കു​തു​കി​ക​ൾ​ക്കാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യം. പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം 2026 ജൂ​ലൈ​വ​രെ തു​ട​രും. എ​ക്സി​ബി​ഷ​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വാ​രാ​ന്ത്യ​ത്തി​ല്‍ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ ന​ട​ക്കും.

    പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് പു​റ​മെ, ശി​ൽ​പ​ശാ​ല, പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ള്‍, ച​ല​ച്ചി​ത്ര പ്ര​ദ​ര്‍ശ​നം, നി​രൂ​പ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യു​മു​ണ്ടാ​കും. ശാ​സ്ത്രം, സം​സ്കാ​രം, ക​ല, സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ എ​ന്നി​വ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മു​ൻ​നി​ര സ്ഥാ​പ​ന​മാ​ണ് സ​യ​ൻ​സ് ഗാ​ല​റി ബം​ഗ​ളൂ​രു. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്.

