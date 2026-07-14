മന്ത്രിസഭാ വികസനം ഉടൻ -മുഖ്യമന്ത്രി

മന്ത്രിസഭാ വികസനം ഉടൻ -മുഖ്യമന്ത്രിtext_fields
ബംഗളൂരു: കോൺഗ്രസ് ഹൈകമാൻഡ് അറിയിച്ചാല് മന്ത്രിസഭ വികസന ചര്ച്ചകള്ക്കായി ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകുമെന്ന് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ. മന്ത്രിസഭ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കാലതാമസമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം സൂചന നൽകി.
നിയമസഭ വിളിച്ചുകൂട്ടുക എന്നത് തന്റെ അടിയന്തര മുൻഗണനയാണെന്നും പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് തീയതി ലഭിച്ച ശേഷം ദേശീയ തലസ്ഥാനം സന്ദർശിക്കുമെന്നും ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു. ആഗസ്റ്റ് ആറിന്ന് നിയമസഭ വിളിച്ചുകൂട്ടുമെന്നും മന്ത്രിസഭാ വികസനത്തിനാണ് പരിഗണനയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു കാലതാമസവുമില്ലെന്നും ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു. മൂന്നോ നാലോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഹൈകമാൻഡ് ഒരു തീയതി തരും ഡൽഹിയിൽ പോയി തിരിച്ചെത്തിയാലുടൻമന്ത്രിസഭാ വികസനം പ്രാബല്യത്തിലാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കർണാടകയിൽ അനുവദനീയമായ മന്ത്രിമാരുടെ എണ്ണം 34 ആണ്, അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ 14 മന്ത്രിമാരുണ്ട്. നിലവിൽ 20 തസ്തികകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, മന്ത്രി സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നതിനായി മുതിർന്ന എംഎൽഎമാർ, പ്രത്യേകിച്ച് മുതിർന്ന എംഎൽഎമാർ, തിരക്കേറിയ ലോബിയിങ് നടത്തുന്നുണ്ട്.
കാവേരി നദീജല വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകവേ, വെള്ളം വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മാണ്ഡ്യയിൽ നിന്നുള്ള എംഎൽഎമാർ തന്നെ സന്ദർശിച്ചതായും ജൂലൈ 15ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന യോഗത്തിന് ശേഷം സംസ്ഥാനം തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മാണ്ഡ്യ ജില്ലയിലെ കർഷകരുടെ താൽപര്യങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംരക്ഷിക്കുമെന്നും കുടിവെള്ള ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു.
കർണാടക പബ്ലിക് സർവീസ് കമീഷൻ (കെപിഎസ്സി) ചെയർമാനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത നടപടി ഗവർണറാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്നും കമ്മീഷന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ തുടർച്ച ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു.
കർണാടകയിൽ ആദ്യത്തെ ആരതി നടത്തുന്നതിന്റെ ദീർഘകാല പാരമ്പര്യം തുടരണമെന്നും എന്നാൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിനുപകരം സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധികൾക്കും പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം നൽകണമെന്നും ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു.
തിരുപ്പതിയുടെ നിലവിലുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും പാരമ്പര്യങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി സർക്കാർ ഒരു പ്രോട്ടോക്കോൾ തയ്യാറാക്കുമെന്നും ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
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