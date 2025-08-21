Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    21 Aug 2025 10:05 AM IST
    21 Aug 2025 10:05 AM IST

    പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സം​വ​ര​ണ​ത്തി​ന് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അ​നു​മ​തി

    നി​ല​വി​ലു​ള്ള 17ശ​ത​മാ​നം സം​വ​ര​ണ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും മൂ​ന്ന് കാ​റ്റ​ഗ​റി​യാ​യി ത​രം​തി​രി​ച്ചു​ള്ള​താ​ണ് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ സം​വ​ര​ണ ഘ​ട​ന
    Scheduled Caste reservation
    പ​ട്ടി​ക ജാ​തി സം​വ​ര​ണ ഘ​ട​ന​യി​ലെ അ​പാ​ക​ത പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് നാ​ടോ​ടി സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ബം​ഗ​ളൂ​രു ഫ്രീ​ഡം പാ​ർ​ക്കി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​തി​ഷേ​ധം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ സം​വ​ര​ണം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ. നി​ല​വി​ലു​ള്ള 17ശ​ത​മാ​നം സം​വ​ര​ണ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും മൂ​ന്ന് കാ​റ്റ​ഗ​റി​യാ​യി ത​രം​തി​രി​ച്ചു​ള്ള​താ​ണ് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ സം​വ​ര​ണ ഘ​ട​ന. എ​ന്നാ​ൽ, ജ​സ്റ്റി​സ് എ​ച്ച്.​എ​ൻ. നാ​ഗ​മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ് ക​മീ​ഷ​ൻ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച സ​ർ​വേ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നും ഭേ​ദ​ഗ​തി വ​രു​ത്തി​യ​താ​ണെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം.

    ഇ​തു​പ്ര​കാ​രം, ചി​ല പി​ന്നാ​ക്ക ദ​ലി​ത് സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ളെ പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി​ക്കാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ലെ മു​ന്നാ​ക്ക​ക്കാ​രു​ടെ ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി ആ​ക്ഷേ​പ​മു​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് സം​വ​ര​ണ ഘ​ട​ന തീ​രു​മാ​ന​മാ​യ​ത്.

    എ​സ്.​സി വ​ല​ത് (ഹൊ​ള​യ), എ​സ്.​സി ഇ​ട​ത് (മ​ഡി​ഗ) എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ആ​റു​ശ​ത​മാ​നം വീ​ത​വും ലം​ബാ​നി, കൊ​റ​മ, കൊ​റ​ച്ച, ബോ​വി തു​ട​ങ്ങി​യ സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും 59 മ​റ്റു ചെ​റു​സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും​കൂ​ടി അ​ഞ്ചു ശ​ത​മാ​ന​വു​മാ​ണ് സം​വ​ര​ണം നി​ശ്ച​യി​ച്ച​ത്. ഇ​തു നി​യ​മ​മാ​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ്പു വ​ർ​ഷ​കാ​ല നി​യ​മ​സ​ഭ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഓ​ർ​ഡി​ന​ൻ​സ് കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നാ​ണ് സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ സ​ർ​ക്കാ​ർ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    ഓ​ർ​ഡി​ന​ൻ​സ് നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്നാ​ൽ, ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ സു​പ്രീം കോ​ട​തി വി​ധി​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി സം​വ​ര​ണം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന നാ​ലാ​മ​ത്തെ സം​സ്ഥാ​ന​മാ​കും ക​ർ​ണാ​ട​ക. തെ​ല​ങ്കാ​ന, ആ​ന്ധ്ര​പ്ര​ദേ​ശ്, ഹ​രി​യാ​ന എ​ന്നീ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ര​ത്തേ പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി സം​വ​ര​ണം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ആ​ഗ​സ്റ്റ് നാ​ലി​നാ​ണ് എ​ച്ച്.​എ​ൻ. നാ​ഗ​മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ് ക​മീ​ഷ​ൻ പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി സ​ർ​വേ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്.

    സാ​മൂ​ഹി​ക​വും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​പ​ര​വും ജ​ന​സം​ഖ്യാ​പ​ര​വു​മാ​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ അ​ഞ്ച് കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളി​ലാ​യി ത​രം​തി​രി​ച്ചാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഇ​ട​തു ദ​ലി​ത​ർ​ക്ക് ആ​റും വ​ല​തു ദ​ലി​ത​ർ​ക്ക് അ​ഞ്ചും ലം​ബാ​നി, കൊ​റ​മ, കൊ​റ​ച്ച, ബോ​വി തു​ട​ങ്ങി​യ സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നാ​ലും നാ​ടോ​ടി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് ഒ​രു ശ​ത​മാ​ന​വും ആ​ദി ക​ർ​ണാ​ട​ക, ആ​ദി ദ്രാ​വി​ഡ, ആ​ദി ആ​ന്ധ്ര വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു ശ​ത​മാ​ന​വും സം​വ​ര​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ച്ച്.​എ​ൻ. നാ​ഗ​മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ് ക​മ്മീ​ഷ​ൻ ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്ത​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ഞ്ച് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ മൂ​ന്ന് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ചു​രു​ക്കി​യാ​ണ് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ, ആ​ദി ക​ർ​ണാ​ട​ക, ആ​ദി ദ്രാ​വി​ഡ, ആ​ദി ആ​ന്ധ്ര വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ വ​ല​ത് എ​സ്.​സി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ചേ​ർ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. നാ​ടോ​ടി സ​മു​ദാ​യ​ത്ത ചെ​റു​സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗ​ണ​ത്തി​ലും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ മു​ൻ മ​ന്ത്രി എ​ച്ച്. ആ​ഞ്ജ​നേ​യ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ​ട്ടി​ക ജാ​തി നേ​താ​ക്ക​ൾ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യെ പൂ​മാ​ല​യ​ണി​യി​ക്കു​ക​യും വി​ധാ​ൻ സൗ​ധ പ​രി​സ​ര​ത്ത് മ​ധു​ര വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, നാ​ടോ​ടി സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട​വ​രും ആ​ദി ദ്രാ​വി​ഡ സ​മു​ദാ​യ​വും ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ബം​ഗ​ളൂ​രു ഫ്രീ​ഡം​പാ​ർ​ക്കി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നു.

    Girl in a jacket

